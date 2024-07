Le récap du jour : un lundi en pantoufles

Avant que les demi-finales de l’Euro 2024 ne démarrent, les organismes ont pu souffler ce lundi et les cerveaux réfléchir à la meilleure tactique à mettre en place pendant cette pause bien méritée. Mais quelques numéros se sont distingués en conférence de presse, pour le meilleur et pour le pire.

Top Spiel :

Pas d’Euro, pas de Tour de France, pas de Formule 1… Bon, il y avait bien Wimbledon pour se nourrir de sport, mais ce n’était pas un lundi particulièrement festif. Heureusement, il y a quand même eu la défaite du Rassemblement national aux élections législatives pour donner un peu de baume au cœur. Le véritable match pour la France se joue déjà en interne, mais comme pour la Ligue 1 la saison prochaine, on est privés d’images.

Il a déjà gagné sa place dans l’équipe type : Álvaro Morata

« C’est mon opinion au fond de moi, mais comme je le dis souvent, il y a des moments durant lesquels pour moi, l’Espagne, c’est compliqué. J’en ai marre du discours de victimisation, comme quoi je me plains… Je veux juste que ça se termine de la meilleure manière possible, et profiter, parce que ça pourrait être mon dernier tournoi avec la sélection. » Encore ? « Je suis plus heureux à l’étranger, parce que les gens me respectent. En Espagne, il n’y a de respect pour rien ni personne. » Pas exceptionnel sur le terrain, Álvaro Morata fait à 31 ans au moins la différence en dehors. Une dernière sélection contre la France, avant la retraite internationale ?

Fan zone : Sergio & Pepe, larmes en peine

Fan du Portugal, le dénommé Sergio (pas Ramos, bien sûr) fait pareil que ses idoles quand il les rencontre à l’aéroport : il pleure toutes les larmes de son corps.

<iframe loading="lazy" title="Quand un supporter fond en larmes en rencontrant son idole Pepe ! ❤️ #shorts" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/bpuBWc0dR2A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La stat pas piquée des Teutons : 451

451, soit le nombre de minutes passées sur la pelouse par N’Golo Kanté dans ce tournoi. 451 minutes sans le moindre but encaissé. En fait, Didier Deschamps a juste à laisser Kanté sur le terrain, et attendre les tirs au but. C’est comme ça qu’on gagne un Euro.

451 – La France n'a pas encaissé de but en 451 minutes avec N'Golo Kanté sur la pelouse à l'EURO 2024, le plus grand nombre de minutes disputées par un joueur européen sur un même tournoi majeur (EURO + Coupe du monde) sans que son équipe ne concède un but. Indispensable. pic.twitter.com/n28NaJk7iq — OptaJean (@OptaJean) July 8, 2024

Dites « Käse »

Brice Samba comme vous ne le verrez plus pendant cet Euro.

De l’autre côté du mur

Vous trouvez qu’il fait moche, vous priez pour que le climat estival arrive enfin et vous n’en pouvez plus de la pluie ? Alors, sachez tout de même que la température moyenne mondiale depuis un an est supérieure de 1,64°C par rapport à la moyenne préindustrielle selon l’Observatoire européen Copernicus : en effet, le mois de juin 2024 est le treizième consécutif à enregistrer un record de température moyenne plus élevée que les mois équivalents. À ce train-là, il n’y aura même plus de foot pour vous consoler pendant vos étés pourris.

Französische Qualität

Maintenant, on sait : il faut 7h30 pour rallier Munich depuis Paderborn en car, en comptant deux pauses d’une vingtaine de minutes. On repassera pour la qualité de la nourriture des aires allemandes, mais pas sûr que le sandwich triangle made in France soit plus savoureux. Heureusement, ça vaut le coup de se pointer à l’Allianz Arena, pas la plus belle arène vue de l’extérieur, mais sacrément imposante à l’intérieur. Les joueurs français ont pu tester la pelouse, Kylian Mbappé a eu le droit à un câlin de Hristo Stoitchkov, aussi chaleureusement salué par Didier Deschamps, et rien n’a filtré des quinze minutes de séance ouvertes à la presse. Alors, 4-4-2 asymétrique, 4-3-3 plus classique ou 4-4-2 losange ? Le stratège tricolore aime les coups de bluff depuis le début du tournoi. « C’est peut-être plus par rapport à vous que nous. Forcément, il y a des dommages collatéraux, se marrait Adrien Rabiot dans l’auditorium bavarois. C’est compliqué pour le coach, quand il essaie de mettre des choses en place, beaucoup d’informations sortent et c’est assez déplaisant que l’entraînement à peine terminé, c’est déjà dans les médias. C’est dommage pour tout le monde, quand ça sort ça donne des indications à l’adversaire, on est censé travailler des choses qui doivent rester cachées jusqu’à la fin. » Et pourtant, ces Bleus restent imprenables.

La dégaine du jour, avec Dégaine

Des chaussons Ugg de toute beauté. Une pose qui en impose. Un sourire charismatique. Un banc qui a l’air d’avoir été téléporté ici. Que Jules Koundé prenne garde, Luke Shaw est en train de retourner le fashion game.

Espagne-France, le chaud et le froid