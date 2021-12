Arsenal s'amuse à Leeds

Leeds (4-2-3-1) : Meslier - Drameh, Koch, Ayling, Dallas - Klich (Greenwood, 78e), Forshaw - Raphinha, Roberts, Harrison (Summerville, 31e, McCarron, 81e) - Gelhardt. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Arsenal (4-4-1-1) : Ramsdale - Tomiyasu (Cédric, 64e), White, Gabriel, Tierney - Saka (Smith-Rowe, 78e), Partey, Xhaka, Martinelli - Ødegaard (Tavares, 85e) - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.

En promenade à Leeds (1-4) ce samedi, Arsenal a consolidé sa quatrième place au classement et profité des matchs reportés de ses poursuivants (West Ham, Manchester United) pour prendre le large (quatre points d'avance sur les, 5). Encore convalescent après la rouste contre Manchester City et privé de nombreux joueurs, Leeds prend l'eau d'entrée de match et s'en remet à Illan Meslier (3) pour combler les errances défensives de ses coéquipiers. Des errances finalement sanctionnées par l'abnégation d'Alexandre Lacazette et l'opportunisme de Gabriel Martinelli. Le Brésilien récidive dix minutes plus tard sur un caviar de Granit Xhakaet plombe Elland Road.Dépassés, les hommes de Marcelo Bielsa encaissent un troisième pion juste avant la pause d'une frappe de Bukayo Saka déviée par Cody Drameh. L'international anglais passe même proche du doublé, mais loupe le cadre en deuxième période (68). Sereins, trop sereins même, lesbaissent de rythme dans le second acte et voient lesréduire le score sur penalty (après une faute de Ben White sur Joe Gelhardt) transformé en force par Raphinha. Insuffisant pour faire vaciller Xhaka - qui aurait dû récolter un rouge pour une semelle sur la cheville de Raphinha - et ses coéquipiers qui enfoncent le clou en fin de match grâce à Emile Smith-Rowe, fraîchement entré en jeu et parfaitement servi par Ødegaard, et enregistrent leur deuxième succès à l'extérieur de la saison.Onze buts dans la musette en deux matchs, ça commence à faire beaucoup pour la bande de Marcelo Bielsa.