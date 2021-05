Accroché par Cagliari, Milan rate le coche

1

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria (Dalot, Calabria, 63e), Kjær, Tomoti, Theo - Bennacer (Meité, 63e), Kessié - Saelemaakers (Leão, 46e), Brahim (Castillejo, 57e), Çalhanoğlu (Mandžukić, 89e) - Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.



Cagliari (3-4-2-1) : Cragno - Carboni (Rugani, 88e), Godín, Ceppitelli (Klavan, 86e) - Lykogiannis, Deiola (Asamoah, 86e), Marin (Duncan, 78e), Nández - Galvão, Nainggolan - Pavoletti (Cerri, 78e). Entraîneur : Leonardo Semplici.

Un match nul avec un vainqueur : le suspense.Une victoire contre Cagliari ce dimanche et l'AC Milan compostait pour de bon son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pas de bol, lesétaient dans un jour sans. Ils ont dû se contenter d'un score de parité face à Cagliari, assuré de se maintenir quelques heures plus tôt avec le résultat nul de Benevento (1-1 contre Crotone). Loin de se contenter d'un rôle de faire-valoir, l'équipe sarde a donné un peu de boulot à Gigio Donnarumma, décisif sur des têtes de Leonardo Pavoletti (54) et Diego Godín (65).En mode bulldozer depuis le début du mois, le moteur milanais a peiné. Alexis Saelemaekers a obligé Alessio Cragno à la claquette (18), mais ses coéquipiers ont éprouvé les plus grandes difficultés du monde à régler la mire, à l'image de Samu Castillejo, qui a envoyé sa reprise au-dessus (66). Aucun but ne sera marqué, malgré vingt frappes et neuf corners. Conséquence : tout autre résultat qu'une victoire contre l'Atalanta dimanche prochain ouvrira une porte à la Juventus.Comment on dit « sueurs froides » en italien ?