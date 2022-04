Revoilà Nketiah !

Sur une série de trois défaites avant le déplacement à Chelsea ce mercredi, Arsenal a su se remobiliser pour aller fesser son voisin londonien à Stamford Bridge (2-4) et se replacer dans la course à la Ligue des champions. Et si les baby Gunners ont une nouvelle fois été virevoltants, un bambin de plus s’est enfin signalé : Eddie Nketiah. Auteur d’un doublé, l’attaquant de 22 ans a offert la victoire aux siens et quelques perspectives d’avenir à son coach, Mikel Arteta.

C’est l’histoire d’un garçon que l’on n'attendait plus à Arsenal. Depuis son coup de chaud un soir d’octobre 2017 contre Norwich, où il avait inscrit à 18 ans un doublé express pour éliminer lesen huitièmes de finale de Carabao Cup, Eddie Nketiah n’avait quasiment pas repointé le bout de son nez. Un mal qui a pris fin ce mercredi soir, le numéro 30 despunissant à deux reprises Édouard Mendy et les: d’abord sur une passe en retrait complètement ratée d’Andreas Christensen afin d’ouvrir le score, puis sur un contre favorable où toute la détermination de Nketiah a fait la différence pour remettre Arsenal devant en seconde période. Succès capital dans la course à la quatrième place , qui plus est chez un cador de Premier League et en claquant un doublé face au club où il a démarré sa formation entre 2008 et 2015 : difficile de trouver meilleure illustration de l'expression « saisir les opportunités » alors qu’Alexandre Lacazette, en demi-teinte depuis un mois, observait de près la performance de son coéquipier depuis le banc, ce dernier rongeant son frein depuis de longs mois.Considéré comme l’un des hommes d’avenir d’Arsenal il y a quelques années, Nketiah a progressivement plongé dans l’ombre de la concurrence (Lacazette, Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang) et desqui explosent (Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et Gabriel Martinelli), son temps de jeu se réduisant petit à petit au point de n’avoir que 653 minutes de jeu cette saison dont la moitié en Carabao Cup (5 pions en 3 matchs mais contre des clubs de calibre inférieur), une situation frustrante pour l’avant-centre de 22 ans., confiait-il dans un podcast diffusé la veille du déplacement à Chelsea.Un constat lucide et une prise de parole suivi d'actes sur le terrain pour le recordman de buts et ex-capitaine des U21 de la sélection anglaise (16 pions en 17 rencontres) , qui a laissé filtrer un possible départ d’Arsenal cet été - son contrat expire en juin prochain - s’il n’avait pas la garantie d’avoir plus de minutes au sein de son club de cœur. Autant de négociations difficiles à gérer pour Mikel Arteta, qui pourrait perdre ses deux numéros neuf au prochain mercato.Deux profils et deux cas différents, mais le même problème de fond : aussi bien Lacazette que Nketiah pourraient librement quitter le navire desdans quelques semaines. Mais contrairement à Nketiah, qui souhaite avoir une réelle chance de prouver sa valeur, Lacazette est plus proche de la fin. À 31 ans, l’avenir de l'attaquant français est très incertain et dépendra en partie de la fin de saison des Londoniens., a-t-il indiqué dans une interview pour le Canal Football Club dimanche dernier.Si Arsenal venait à se faire coiffer au poteau dans la course à la quatrième place de Premier League, il est donc probable que Lacazette fasse ses valises malgré son expérience et son rôle de grand frère auprès de ses jeunes coéquipiers. Un départ qui ouvrirait la voie à Nketiah, ce dernier trépignant d’impatience et qui peut toujours compter sur le soutien d’Arteta., clamait l'Espagnol en conférence de presse à Stamford Bridge mercredi.Prochaine étape pour Nketiah : confirmer les prochaines semaines, avant un été qui s’annonce décisif.