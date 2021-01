Valenciennes, terrain miné

Valenciennes est au bord de la crise de nerfs. Une grande partie des supporters réclame le départ d'Eddy Zdziech, qui ne voit pas les choses sous cet angle. Deux camps presque irréconciliables se font face, et les fans prévoient de se rassembler dimanche pour maintenir la pression. Avec l'espoir prochain d'un nouveau départ, et d'une réponse à la question que tous se posent : mais où VA le club ?

Le chant du cygne

« On n’est pas un club riche, on est une petite ville, il y a une sorte d’humilité à Valenciennes, et Eddy Zdziech n’est pas du tout dans ces valeurs. »

« Un président qui ne veut pas lâcher son jouet »

Aujourd'hui nous nous adressons directement à Monsieur @JLBorloo via cette lettre ouverte.Nous lui demandons de prendre position pour le départ d'Eddy Zdziech et l'invitons au rassemblement du 24 Janvier que nous vous détaillerons très prochainement ! pic.twitter.com/dZNlnt5wno — Ultras Roisters (@UltrasRoisters) January 10, 2021

D'ordinaire, les cygnes sont là, juste à côté de nous, sans qu'on y prête vraiment attention. On se contente de leur balancer du pain de temps en temps (ce qu’il ne faut pas faire puisque leur système digestif n’est pas adapté). Depuis une dizaine de jours néanmoins, impossible de passer à côté du volatile fièrement représenté sur le blason du Valenciennes FC. Encore plus après le subtil commentaire posté sur Facebook par Peter Schliesser, actionnaire minoritaire du club Des frictions qui rappellent, malgré l’évolution du visage de la région, que le Nord reste un terrain miné.Un homme cristallise ces tensions : Eddy Zdziech. Aux manettes depuis la descente du club en Ligue 2 en 2014 , le président valenciennois présente un bilan sportif pour le moins mitigé avec une septième place comme meilleur classement, tous les autres exercices s’étant achevés entre les douzième et seizième rangs., déplore Stéphane, porte-parole des Ultras Roisters.Eddy Zdziech n'a pas donné suite à nos sollicitations pour s'exprimer, le club précisant qu'ilCette saison encore, les pensionnaires du Hainaut soufflent le chaud et le froid. La victoire héroïque à Toulouse, arrachée grâce à un quadruplé de Joffrey Cuffaut , a été suivie de lendemains qui déchantent. À l’image des revers contre Amiens, malgré 35 minutes en supériorité numérique, et Nancy, après avoir mené 2-0. À mi-saison, le VAFC pointe ainsi à une anonyme dixième place, avec dix points de retard sur le podium et huit d'avance sur la zone rouge. D’où un ras-le-bol des supporters., témoigne Mookie, président de l'association Mentalita Valentiana., poursuit-il.Une crise dont la clef se situe peut-être dans la poche de l'ancien président Jean-Louis Borloo, interpellé par plusieurs groupes de supporters dans une lettre publiée le 10 janvier., souligne Mookie.La réaction de l'ancien ministre, qui n'a pas non plus souhaité répondre à nos sollicitations, se fait encore attendre.De son côté, Eddy Zdziech a appelé au calme par le biais d'un communiqué publié le 11 janvier, insistant sur le fait qu'il restait. Ce qui fait rire jaune le porte-parole des Ultras Roisters :Désireux de prendre des parts plus importantes, Patrick Partouche se retrouve pour le moment dans une impasse. Au grand dam de Mentalita Valentiana :Le 24 décembre, les fans ont alors envoyé une lettre fictive de licenciement à leur président, clin d’œil au courrier reçu la veille de Noël par trois anciens salariés du club en 2014. Ils marqueront le coup de la fin du préavis d'un mois en se rassemblant ce dimanche. «, sourit Stéphane., précise Mookie. À peu de choses près, être président à Washington ou à VA, même combat.