Un Barça petit bras à Huesca

Huesca (4-3-3) : A. Fernández - Pulido (Real Ruiz, 72e), Insua, Sióvas, Galán - Rico (Doumbia, 65e), Mosquera, Seoane (Ferreiro, 72e) - S. Gómez (Okazaki, 72e), Mir, Ontiveros. Entraîneur : Míchel.



FC Barcelone(4-3-3) : Ter Stegen - Dest (Mingueza, 75e), Araujo, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets (Pjanić, 75e), Pedri - Dembélé, Braithwaite (Griezmann, 81e), Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.



Longue session d'attaque-défense.Face à une équipe de Huesca bien trop faible offensivement, le Barça s'est offert un premier succès pour commencer l'année. De retour après avoir été laissé au repos contre Eibar, Lionel Messi a fêté sa 500en Liga en offrant le but de la victoire à Frenkie de Jong.Pour retrouver un Barça flamboyant et virevoltant, il faudra repasser. Mais à défaut d'être fantastique, l'équipe de Ronald Koeman s'est évité une crise en enchaînant un deuxième match sans victoire, quelques jours après un piètre nul face à Eibar. Il faut préciser qu'en face, le promu aura attendu plus d'une heure avant de tenter sa chance sur le but d'un Ter Stegen bien tranquille. Maître du ballon, Barcelone se montre rapidement dangereux, notamment par l'intermédiaire de Pedri. Et c'est finalement sur un excellent ballon de Lionel Messi que Frenkie de Jong vient ouvrir le score de près. Le début d'une démonstration ? Pas vraiment : si Fernández s'interpose sur un coup franc de Messi, les opportunités de doubler la mise ne sont pas pléthoriques.La pause ne change rien à la physionomie du match. Ousmane Dembélé, bien en jambes pour son retour comme titulaire, se procure plusieurs opportunités sans pouvoir inscrire son deuxième but de la semaine. Souvent très bas pour tenter d'organiser le jeu, Messi n'est pas non plus en réussite devant le but. Il faut même un Ter Stegen attentif pour éviter la catastrophe sur une talonnade astucieuse de Rafa Mir, seule véritable frayeur de la soirée pour l'arrière-garde catalane, qui gère calmement une fin de rencontre où Huesca sort enfin de sa boîte.Laau classement se poursuit.