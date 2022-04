Troyes sabre Reims

: Gallon - Biancone, Rami (Palmer-Brown, 30e (Ripart, 83e)), Salmier - Kaboré, Dingomé (Touzghar, 60e), Kouamé, Conte (Koné, 83e) - Tardieu - Mothiba (Baldé, 60e), Chavalerin. Entraîneur : Bruno Irlès.



: Rajković - Busi, Faes, Abdelhamid, Konan - Foket, Lopy, Matusiwa, Flips (Cajuste, 60e) - van Bergen (Mbuku, 60e), Hornby (Locko, 66e). Entraîneur : Óscar García.

Un derby de la Champagne qui a pétillé.À l'issue d'un match d'abord équilibré puis dominé par l'ESTAC, les Troyens ont finalement fait craquer les Rémois et peuvent se vanter d'être les rois de la Champagne ce dimanche. Dangereux puis sauvé par Rajković après avoir été réduit à dix, Reims rentre bredouille. Les visiteurs allument la première mèche avec Alexis Flips dont la frappe est trop lointaine et trop peu puissante pour faire peur à Gauthier Gallon (6). Florian Tardieu répond quelques minutes plus tard, mais ne cadre pas (11). La plus grosse occasion de ce premier acte est également signée Alexis Flips. Le Français est tout proche de détourner le centre-tir de Ghislain Konan dans les buts d'une superbe Madjer, mais son ballon meurt sur le poteau (34).Il faut attendre l'expulsion d'Azor Matusiwa, le Rémois recevant une seconde biscotte, pour que la deuxième période s'anime. Chavalerin est tout proche de transformer une bicyclette de Touzghar en ouverture du score (60), puis les Troyens pensent obtenir un penalty pour une main de Faes dans la surface. Finalement, après avoir consulté la VAR, Ruddy Buquet revient logiquement sur sa décision (63). En supériorité numérique, les locaux poussent pour aller chercher une victoire cruciale dans la lutte pour le maintien, mais se heurtent longtemps à un très grand Rajković. Le héros troyen se nomme finalement Renaud Ripart, puisque l'ancien Nîmois ouvre le score au bout du temps additionnel. Entré à peine dix minutes avant, il profite d'un énième centre de Kaboré, détourné par Baldé, pour fusiller le portier serbe à bout portant et faire exploser le stade de l'AubeLe maintien sent bon pour l'ESTAC.