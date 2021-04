Troyes s'échappe, Clermont et Grenoble patinent

Ça bagarre toujours aussi dur, pour la montée ! Dans cette bataille de Ligue 2, le leader troyen a mis fin à sa série de deux défaites consécutives en l'emportant face à Guingamp (1-0). Malgré son nul face à Châteauroux (2-2), Grenoble reste quant à lui à distance d'un Clermont tenu en échec par Niort (0-0). En bas du classement, Chambly glisse en revanche dangereusement vers le National après son partage de points avec Rodez (2-2).

En pleine opération pour le maintien, l'AC Ajaccio prend un grand bol d'air frais après avoir giflé Valenciennes à François-Coty (3-0). Jamais inquiétés par les Nordistes, les coéquipiers de Gaétan Courtet (auteur de l'ouverture du score, juste avant la pause) ont rapidement plié l'affaire dès le retour des vestiaires grâce au centre tir de Mickaël Barreto et la finition clinique de Bevic Moussiti-Oko. Avec 38 points, les Corses comptent huit unités de marge sur la zone rouge.Bien parti face à Rodez à Paul Lignon, Chambly a bataillé pour arracher un petit point. Si Anthony Soubervie a mis les Camblysiens sur de bons rails, le RAF a réussi par deux fois à percer le verrou du dix-neuvième de Ligue 2 grâce à deux réalisations juste avant la pause d'Ugo Bonnet et un contre-son-camp d'Aniss El Hriti. Rodez a loupé l'occasion de s'envoler définitivement après un penalty arrêté par Xavier Pinoteau et les Aveyronnais ont été sanctionnés par Shaquil Delos, auteur du but de l'espoir dans la course au maintien.Pour la deuxième fois en deux matchs, le Paris FC s'est imposé en infériorité numérique. Un succès précieux dans la course à la montée sur la pelouse du FC Sochaux, qui a sans doute dit adieu à ses derniers espoirs de Ligue 1. Bien lancés par Gaétan Laura après six minutes de jeu, les Parisiens ont su doubler la mise par Ayoub Abdi dix minutes après l'exclusion d'Ousmane Kanté. Longtemps inoffensifs, les hommes d'Omar Daf se sont réveillés bien trop tard malgré le but de Chris Bédia sur le gong. Le PFC revient à hauteur de Grenoble, et peut continuer à rêver.La lanterne rouge castelroussine est revenue de très, très loin pour arracher un point au stade des Alpes. Menés après 25 minutes et plombés par l'exclusion de Gilles Sunu dans la foulée, les hommes de Marco Simone se sont arrachés pour revenir dans la partie grâce à Prince Ibara et Guévin Tormin. Ils sont même passés à quelques centimètres de l'exploit dans les arrêts de jeu, mais la barre a sauvé le GF38. Histoire d'être à égalité dans tous les domaines, le défenseur grenoblois Adrien Monfrey a rejoint les vestiaires quinze minutes avant tout le monde en laissant ses coéquipiers au pied du podium à deux points des Clermontois.Après deux défaites consécutives, Troyes a repris sa place de leader laissée au TFC pendant quelques heures. Moins tranchant ces dernières semaines, l'ESTAC s'en est remis à Tristan Dingomé - auteur d'un pétard du pied gauche, dès le retour des vestiaires - pour s'offrir sa dix-huitième victoire et reprendre ses aises sur le trône avec trois longueurs d'avance sur leAprès Toulouse, Grenoble et le Paris FC, les Chamois Niortais ont une nouvelle fois tenu tête à un cador du championnat. Deux semaines après le succès face à Toulouse, Niort a en effet ramené un bon point de Gabriel-Montpied. Et sans encaisser de but, s'il vous plaît. Le verre est en revanche à moitié vide pour les Clermontois, incapables de trouver Mohamed Bayo, le meilleur buteur du championnat (dix-sept réalisations), et sauvés deux fois par les montants (dont un penalty de Pape Ibnou Bâ).Pour la première de Fabrice Vandeputte sur le banc caennais, le stade Malherbe a maintenu Pau à quatre points. Si Alexandre Mendy a mis Caen sur la bonne voie, les Palois ont su recoller au courage grâce à Victor Lobry, bien aidé par un Rémy Riou loin d'être impérial. Toujours englué à la seizième place, Pau enchaîne un cinquième match sans défaite avant de se frotter à quatre gros morceaux ces prochaines semaines.