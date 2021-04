Trois matchs du Hertha reportés à cause de la Covid-19

LF

Petite pause forcée pour les Berlinois.Le match entre le Hertha Berlin et Mayence prévu ce dimanche n'aura pas lieu. Touché par plusieurs cas de Covid-19 et placé en quarantaine jusqu'au 28 avril , le club de la capitale avait demandé de reporter la rencontre. Même issue pour celles prévues face à Fribourg et Schalke 04 le mercredi et le samedi suivant. Avec la fin de saison qui approche à grand pas, la ligue allemande va devoir trouver une solution pour que les matchs se jouent avant la 34et dernière journée.Arne Friedrich, directeur sportif du Hertha et entraîneur intérimaire depuis la mise en quarantaine de Pal Dardai, atteint lui aussi par le virus, a indiqué que son gardien Rune Jarstein, atteint du virus, a été le plus durement touché., a-t-il confié àOn n'en sortira donc jamais.