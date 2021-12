Top 7 : on a tous cru à ces (faux) buts

Humiliée sur sa propre pelouse par l'Inter samedi (0-3), l'AS Roma pensait sauver l'honneur à la 82e minute par Nicolò Zaniolo, auteur d'une superbe mine en lucarne. Tout le monde y a cru, mais ce n'était en fait qu'une cruelle illusion d'optique. Et c'est loin d'être la première fois que ça arrive. C'est parti pour un top 100% illusion.

zaniolo fake goal vs inter - commentators and scoreboard somehow fall for it pic.twitter.com/2d6I8SmPm6 — pali ??? (@palilfc) December 4, 2021

David Puclin

"Faut qu'il rentre dans la cage avec shakira" omar da fonseca c est le meilleur ???? pic.twitter.com/rq937SluXT — ? (@ibraXI) April 14, 2017

I’m sure we all remember this one against tonight’s opponents @azzurri. Sterling v Italy at the World Cup. ?? #EnglandAway pic.twitter.com/LXxtOIJpGI — England Football Fans (@EnglidsAway) March 27, 2018

This guys reaction to Raheem Sterling's 'Ghost Goal' vs Italy in 2014 is my new favourite video. pic.twitter.com/Xceg71Rgdh — Callum (@CaliJ98) March 27, 2018

Par Jérémie Baron

C'est le plus récent , et l'un des plus beaux : la frappe du petit prince romain est pure, téléguidée, et cela aurait fait un pion exceptionnel, avec le commentaire qui va avec. Dommage, mais non.Voilà une illusion d'optique qui, lors de cette rencontre du championnat croate, a eu de vraies conséquences. Alors que David Puclin, milieu défensif du Slaven Belupo, a profité d'une relance foireuse du portier de Split Josip Posavec pour tenter un lob astucieux, le cuir se dirige vers la cage et semble aller tout droit au fond. Les filets tremblent, on pense que l'égalisation est acquise... Et le temps de se dire cela, le ballon est resté dans l'aire de jeu, et Posavec a réussi, on ne sait trop comment, à s'en sortir. Sur le terrain, personne ne comprend rien, y compris le gardien de l'autre camp Antonio Jezina, qui était déjà parti célébrer tout ça avec son banc. Les attaquants de Split s'arrêtent d'abord, puis comprennent qu'ils ont un coup à jouer, et Josip Posavec est lancé, alors que Jezina tente de revenir comme il peut, mais ne parviendra pas à empêcher le break. Une très belle séquence de foot en folie comme on n'en fait plus.Mats Seuntjens a un sacré coup de patte. Sur une passe en retrait de Calvin Stengs (aujourd'hui à Nice), l'attaquant néerlandais ne se pose pas de question et pique un amour de ballon que Diederik Boer, le portier du PEC Zwolle, est à des années-lumière de pouvoir choper. Le ballon s'envole, rebondit sur la ligne de but, Seuntjens et Stengs ont déjà commencé à se diriger vers le poteau de corner pour célébrer... Mais la sphère change de direction à cause de l'effet, et le jeu continue. Même l'auteur de cette bizarrerie n'en croit pas ses yeux.Ce jour d'entrée en lice de laau Mondial russe, Suárez n'est pas dans son assiette et rate un peu tout ce qu'il entreprend. À la 23, quand il est à la réception d'un ballon qui traîne sur corner, le canonnier ne se fait pas prier et allume le petit filet. Sur la BBC, le commentateur Jonathan Pearce, crieL'espace de quelques instants, même la réalisation TV affiche un score débloqué. Pourtant, lea bien tapé à côté, aussi fou que cela puisse paraître. Il faudra José María Giménez pour sauver l'Uruguay, en toute fin de partie.Vous souvenez-vous du Neymar époque Barça ? Un être insouciant qui lâchait sucrerie sur sucrerie. Ce jour d'octobre 2015 à Sánchez-Pizjuán, le Ney a du feu dans les jambes et décoche un coup franc qui ne laisse aucune chance à Sergio Rico. Mais le destin en offre une à l'actuel portier du PSG : le cuir tape le montant, rebondit sur le dos de Rico, refait un tour au poteau, roule le long de la ligne de but... et ressort du cadre. Munir El Haddadi, Sergio Busquets et Luis Suárez étaient déjà en train de lever les bras. Heureusement que Coke, seul Sévillan qui ne s'était pas arrêté de jouer, avant bien suivi pour empêcher Gerard Piqué de conclure. Ce qui inspirera à Omar da Fonseca l'une de ses plus célèbres tirades En 2014, Raheem Sterling est encore un tout jeune attaquant de Liverpool qui n'est pas encore devenu la machinede la fin des années 2010. Face à l'Italie, le natif de Kingston fête ses premières minutes dans une grande compétition internationale et n'est pas loin d'inscrire l'un des pions de la compétition, en armant des 25 mètres. Salvatore Sirigu a eu chaud, et les supporters desont eu droit à un joli ascenseur émotionnel.Dans l'autre catégorie, celle des buts fantômes (les vrais refusés à tort, les faux accordés par mégarde), les candidats sont nombreux (coucou Geoff Hurst)... Mais le GOAT reste évidemment Stefan Kießling, figure du Bayer Leverkusen qui traînera cette histoire durant toute sa carrière, après ce Lervekusen-Hoffenheim de 2013. Sur un coup de pied de coin de Gonzalo Castro, l'attaquant remporte son duel de la tête et propulse le ballon dans le petit filet extérieur... Mais l'objet rentre par magie du bon côté, sans que personne n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit. But validé, l'illusion est parfaite, et même Kießling se met à croire à sa propre réussite. Leverkusen l'emportera grâce à ce (faux) but du break, la partie ne sera jamais rejouée malgré la réclamation adverse, le joueur sera bien obligé de s'excuser et le filet troué sera même vendu au bénéfice d'une action caritative . Ça avait du bon, le foot sans VAR.