Theo Hernández, les Bleus dans les yeux

Étincelant avec Milan depuis plusieurs semaines, Theo Hernández, meilleur buteur du club lombard, met chaque week-end encore un peu plus la Botte à ses pieds. Une régularité qui doit légitimement pousser Didier Deschamps à le considérer comme l’un des favoris au poste de latéral gauche en vue de l’Euro 2020.

[VIDEO - BUT] ?? AC Milan Theo Hernandez encore buteur ! Une énorme reprise de volée de l'extérieur de la surface C'est le 6e but de la saison pour le Françaishttps://t.co/Jq7xRfr1bL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2020

La gauche qui gagne

Second poteau Theo ?

Par Andrea Chazy

Pour n’importe quel homme sur Terre, glisser sur le ventre devant plus de 50 000 personnes est loin d’être chose aisée. Sauf pour Theo Hernández. Son ventriglisse, après avoir expédié une volée du gauche sans contrôle depuis l’entrée de la surface, dimanche face à l’Udinese (3-2) , est un modèle du genre. Les bras sont collés au corps, la ceinture abdominale est sollicitée tandis que le regard, lui, est fixe et lointain. Ce but, c’est bien son sixième de la saison toutes compétitions confondues, le cinquième en Serie A, ce qui fait du latéral gauche le meilleur buteuraprès vingt journées. Inquiétant pour l'AC Milan, peut-être, mais terriblement réjouissant pour le Français.Même s’il ne prête pas attention aux «» , chant entonné par leslors de chacun de ses coups de canon gagnants, un constat s’impose : en 2020, comme lors de sa fin d’année civile 2019, Theo Hernández glisse sur les obstacles et tout ce qui gravite autour de lui. Pour le moment, ça marche plutôt bien.C’est souvent lorsqu'il est en vacances, en Espagne, que la carrière du cadet des Hernández bascule. La première fois, c’était sur la Costa del Sol, à Marbella en juin 2017. Theo Hernández avait préféré le soleil et les plages au rassemblement des Espoirs de Sylvain Ripoll. «, clamait l’intéressé en novembre dernier dans(...)» Une bêtise, donc.La seconde fois, pas plus tard que cet été à Ibiza, c’est un rendez-vous avec Paolo Maldini, légende et actuel directeur technique du Milan, qui va tout changer. Dans le bon sens, cette fois. «(...)» Une blessure face au Bayern de son frère Lucas, au cœur de l'été en amical, vient ralentir l’explosion du beau bébé de 21 ans (il en a désormais 22), mais ce n’est qu’une question de temps. Dès son retour, l’ancien de l’Atlético et du Real file rapidement son plaid et son coussin à Ricardo Rodríguez et s’installe pour de bon dans le couloir gauche milanais. Au-delà de ses réalisations, qui font du bien sur un plan comptable, sa percussion, sa technique et ses qualités athlétiques font de lui un incontournable du onze de Stefano Pioli. Sa capacité à répéter les efforts et les montées offensives, notamment les dernières minutes des matchs, impressionnent. Forcément, les louanges pleuvent, à tel point que le natif de Marseille se fait une place dans le onze de la phase aller en Serie A. Une adaptation express qui ne peut laisser personne indifférent, y compris Didier Deschamps.L’équipe de France, elle non plus, n’a jamais laissé Theo Hernández de marbre. «(Rires.)» Et vu l'état de forme actuel de ses concurrents au poste, il est logique de voir le Milanais commencer à y croire davantage. Que ce soit Lucas Digne, Benjamin Mendy ou bien Ferland Mendy, aucun ne « profite » vraiment de la blessure de Lucas Hernández, en octobre, pour crever l'écran au poste de latéral gauche, que ce soit en club ou en sélection.Ce couloir gauche, un endroit où son frère dépanne plutôt bien, mais où Theo croit pouvoir avoir son mot à dire, aussi : «» Les pions sont avancés. Dans deux mois, les Bleus commenceront d'ailleurs leurs matchs de préparation pour l’Euro 2020 avec un amical face à l’Ukraine (le 27 mars). D’ici là, Theo Hernández doit garder le rythme pour, pourquoi pas, espérer suivre les traces de son aîné. En gardant en tête qu'il y a deux ans, le 23 mars 2018, Lucas Hernández fêtait sa première cape avec le maillot bleu et devenait champion du monde quatre mois plus tard. Un destin similaire à l’Euro ? Évidemment que Theo en rêve jour et nuit.