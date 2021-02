Vivelle Diop, fixation béton

Placé en réserve durant l'été après un prêt important à Sochaux, Sofiane Diop a su convaincre Niko Kovač de lui filer un tabouret et est devenu en quelques mois un boulon essentiel du système du technicien monégasque. Voilà comment.

Gratteur et danger permanent

La voie créatrice

À Nantes, on a retrouvé le plan monégasque en phase offensive : un 3-2-4-1 où Diop et Volland se sont glissés autour du milieu à trois nantais, favorisant ainsi la relation entre les centraux excentrés (Badiashile et Sidibé) et les éléments placés dans les demi-espaces. C’est la première solution pour toucher Diop.

Il en existe également d’autres : soit en utilisant un relais intérieur (Fofana)...

... soit via la qualité de relance de Djibril Sidibé.

L’idée centrale reste souvent la même : toucher Diop pour accélérer le jeu et, comme sur cette situation, faire sortir le latéral adverse et pouvoir décaler Caio Henrique...

Soit lui permettre de tourner le jeu côté opposé vers Diatta.

Diop a également été très actif dans les derniers gestes : ici, il a trouvé le poteau de Lafont...

Là, il a décalé intelligemment Sidibé qui a ensuite centré pour l’ouverture du score de Maripan.

Enfin, il a aussi été très actif à la récupération du ballon comme ici pour surgir devant Touré...

Là pour enfermer Corchia...

Ou là pour récupérer le ballon dans les pieds de Girotto et amener au but de Volland ensuite.

Par Maxime Brigand

Propos d'Omar Daf recueillis par MB.

Premier exploit : lâché au milieu de l’été au cœur d’un effectif rempli à ras bord et avec une étiquette « lofteur » accrochée sur les deux chevilles, un petit format de cent soixante-quinze centimètres a réussi à s’extirper de la mêlée pour trouver une chaise dans l’effectif pro de l’AS Monaco. L’affaire n’avait pourtant rien d’évident. En juillet, Sofiane Diop s’entraînait alors avec la réserve du club princier et revenait d’un prêt tout sauf lisse à Sochaux, en Ligue 2. Explications d’Omar Daf, son entraîneur dans le Doubs :"Partout, coach."Puisque passer d’une titularisation face à Dortmund en Ligue des champions à une autre un vendredi soir au stade Pierre-Brisson de Chambly n’a rien d’évident, surtout lorsqu'on est à peine majeur, Diop avance chez les Lionceaux avec un désir simple : être au départ et à la conclusion des mouvements., enchaîne Daf."Sofiane, à la fin du match, tu vas toucher cinquante ballons, mais pourquoi ?"Et trouve toujours une porte de sortie : avec Sofiane Diop, cette histoire se répète depuis le premier jour.Deuxième exploit : à chaque fois que le natif de Tours touche le ballon, il se passe quelque chose de différent. Avec Diop, tout va plus vite, que ce soit les gestes ou les idées, et c’est justement ce qui a rapidement tapé dans l’œil de Niko Kovač."Ok, c’est sûr qu’il doit faire partie de l’équipe première.", a récemment soufflé le technicien croate à propos d’un joueur qui a commencé dix-sept des vingt-deux rencontres de l’ASM cette saison. Mis de côté l’été dernier, Sofiane Diop est aujourd’hui une clé essentielle du système pensé par Kovač. Omar Daf abonde :Preuve par les chiffres du danger permanent qu’il représente : cette saison, Diop a déjà planté cinq fois et est, dans le même temps, le troisième joueur qui a subi le plus de fautes en Ligue 1 derrière Angelo Fulgini et Neymar. Autre donnée intéressante pour valoriser son apport défensif, domaine où Kovač estime malgré tout que le joueur doit encore progresser : le jeune ailier est le joueur de l’effectif qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse devant Tchouaméni et Fofana.Troisième exploit : à 20 ans, Sofiane Diop, qui a déjà grimpé et dévalé les montagnes d’une carrière au haut niveau, est désormais un joueur indispensable aux yeux de son entraîneur. Sixième élément le plus utilisé de l’effectif de l’ASM cette saison, le Tourangeau, qui a su profiter de la place libérée par un Golovin touché à la cuisse fin août, est notamment une porte d’entrée centrale du système offensif monégasque, ce que l’on a de nouveau vu à Nantes, dimanche soir, où Diop avait fait ses débuts en Ligue 1 lors de l’été 2018 et où il a régalé en étant notamment décisif sur le deuxième but inscrit par Volland. Preuve en images.Quelques mois après avoir passé du temps à affiner son jeu offensif aux côtés de Stéphane Mangione, l’entraîneur adjoint de Daf en charge des attaquants à Sochaux, et alors qu’il travaille encore énormément à la vidéo, celui qui avait eu le caractère pour assumer son départ controversé de Rennes pour rejoindre Monaco lors de l’été 2018 est devenu un peu plus qu’une promesse : Diop est, malgré son âge, un joueur qui compte et qui sait convaincre ses coachs grâce à ses qualités rares. Aux élégants les mains pleines.