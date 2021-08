Silence, le Barça coule...

Sale journée pour le FC Barcelone. Embarqués dans un été de toutes les galères, les supporters catalans ont vu leur président Joan Laporta débiter les mauvaises nouvelles au fil d'une conférence de presse interminable, ce lundi. Dette exponentielle, passe d'armes avec la direction Bartomeu, projet sportif revu à la baisse : le portrait dressé n'est guère reluisant.

Tacle à la gorge de Bartomeu

Délabrement généralisé

Et le sportif dans tout ça ?

Pas le temps de savourer la belle entrée en matière avec la victoire contre la Real Sociedad du côté de Barcelone . Alors quecélébrait le succès de Braithwaite et les siens d'une Une «» , le club s'apprêtait à vivre une longue journée. En milieu de journée, Joan Laporta s'est présenté devant la presse pour exposer la situation économique «» des. De retour aux manettes depuis le mois de mars, l'Espagnol n'a pas mâché ses mots, évoquant une «» . Dont le coupable est tout trouvé : son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu.» C'est avec la mine des mauvais jours que Laporta est venu présenter le principal constat : la situation économique desest plus qu'inquiétante, alors que la nouvelle direction a été contrainte d'emprunter 80 millions d'euros auprès de Goldman Sachs dès sa prise de fonction pour pouvoir continuer de payer les salaires.L'occasion rêvée pour continuer de pointer du doigt la gestion de Bartomeu, lequel s'était défendu dans une lettre ouverte ces derniers jours. Une passe d'armes loin d'être terminée. «» , a balancé le dirigeant, bientôt suivi par Gérard Piqué dans un live Twitch réalisé au lendemain de la victoire face à la Real Sociedad. «Une «» , pour reprendre les mots du président, devenue en partie concrète. Laporta a en effet révélé que même le Camp Nou, dont les travaux de modernisation devront attendre 2022, n'était plus en mesure d'accueillir du public en toute sécurité il y a encore quelques mois. «» , a-t-il admis.Une chute en lambeaux à tous les niveaux. La semaine dernière, c'est Jaume Llopis qui claquait la porte de la direction blaugrana sans manquer d'allumer Laporta . La veille, le publicsifflait abondamment plusieurs de ses propres joueurs lors du trophée Gamper, les accusant d'être responsables de l'affaiblissement de l'effectif, et en particulier du départ de Lionel Messi. «, a tenté d'apaiser Laporta devant la presse.Messi parti et les finances dans le rouge, se pose forcément la question de l'avenir de l'équipe de Ronald Koeman sur les terrains. La réduction du salaire de Gérard Piqué a permis d'enregistrer Memphis Depay, tandis que Sergio Aguero devra attendre encore un peu avant de faire ses débuts. Mais pour se renforcer, il va désormais surtout falloir se tourner vers la jeunesse. C'est le défi fixé par Laporta en conclusion de sa prise de parole : «Encore une fois, son vice-capitaine ne dit pas autre chose sur Twitch : «, s'est félicité Piqué.» Voilà peut-être l'opportunité rêvée pour le club de retomber sur ses pattes et se relancer sur des bases saines. À moins que la logique économique ne soit encore la meilleure et que la direction ne fasse le choix de se tourner vers un nouveau projet de Superligue.