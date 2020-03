Séville tient la dragée haute à l'Atlético

Tous les deux à la lutte pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, l'Atlético de Madrid et le FC Séville se séparent sur un match nul spectaculaire (2-2). Résultat des courses : les visiteurs gardent deux points d'avance sur leur adversaire du jour, coincé à la cinquième place de Liga.

Le berger et la bergère

Tout pour l'attaque

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Hermoso (Ferreira-Carrasco, 54e), Felipe, Savić, Trippier - Koke, Llorente, Saúl, Correa - J.Félix (Vitolo, 80e), Morata (D.Costa, 68e). Entraîneur : Diego Simeone.



FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Navas - Gudelj, Banega, Jordan (S.Gomez, 74e) - Suso (En-Nesyri, 63e), Ocampos (F.Vazquez, 81e), De Jong. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Par Antoine Donnarieix

Atlético de Madrid 2-2 FC SévilleEt si le FC Séville était en mesure de valider sa place parmi les futurs qualifiés pour la prochaine Ligue des champions 2020-2021 ? C'est en tout cas le sentiment provoqué après un voyage sur le terrain d'un adversaire direct où lesauront beaucoup souffert durant la deuxième période, mais au bout duquel les Sévillans auront marqué deux fois face à la forteresse de l'Atlético de Madrid. Insuffisant pour aller chercher la victoire dans la capitale espagnole, mais suffisant pour repartir de son déplacement avec le point du match nul. Cet après-midi, Julen Lopetegui peut saluer Diego Simeone dans les yeux : son équipe a su faire mieux que Liverpool. Et c'est très loin d'être une performance anecdotique.À Madrid, l'heure n'est pas à la phobie autour du coronavirus. Dans un Wanda Metropolitano bien garni, l'Atlético et Séville s'affrontent dans le but de s'installer à la troisième place du championnat au coup de sifflet final. Après un premier quart d'heure de jeu d'observation, les Andalous envoient leur première banderille par l'intermédiaire de Suso, dont la frappe croisée du gauche est détournée par Jan Oblak vers Lucas Ocampos qui ne peut cadrer son tir d'un tacle plein de détermination. Pas grave, Séville se trouve un détonateur en la personne de Luuk de Jong. Muet depuis le 25 janvier, l'avant-centre néerlandais s'affirme comme premier buteur de la rencontre après avoir profité d'un tacle de Stefan Savić dans le vent et d'une finition impeccable devant Oblak (19, 0-1). Meilleure équipe de Liga à l'extérieur, Séville doit tout de même se coltiner la révolte des. Suite à une tête de Felipe déviée par le haut du bras de Diego Carlos, cinq longues minutes sont nécessaires à Alejandro José Hernández Hernández pour écouter son oreillette, consulter la VAR et désigner le point de penalty. Sans trembler, Alvaro Morata transforme la sentence arbitrale en égalisation madrilène (32, 1-1).C'est tout ? Pas du tout, ce n'est que le début d'un spectacle XXL au Wanda Metropolitano. Passeur décisive sur l'ouverture du score andalouse, Joan Jordan est cette fois-ci auteur d'une mauvaise relance dont profite Koke Resurección. Plein axe, le capitainedécale João Félix sur sa gauche et permet à la pépite portugaise de renverser le cours du match en faveur de son équipe en à peine cinq minutes (36, 2-1). Totalement débridée, la rencontre amène des actions d'un but à l'autre et Séville va en profiter : une tête de Sergio Reguilón est bien sortie par Oblak sur sa ligne, puis Kieran Trippier percute le mollet droit de Lucas Ocampos dans la foulée, occasionnant cinq nouvelles minutes d'arrêt de jeu. Après consultation de la VAR, l'Argentin obtient un penalty et se fait justice lui-même d'un contre-pied parfait (43, 2-2). Enragé, l'Atlético ne baisse pas sa garde. Sur corner, Felipe arme une énorme tête piquée qui vient frôler le cadre de Vaclík. Soufflez, messieurs.Défait sur un seul de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Atlético de Madrid souhaite poursuivre sa bonne série avant de se déplacer sur les bords de la Mersey. Sur son banc de touche, Simeone associe la parole aux actes : l'ailier Yannick Ferreira-Carrasco entre à la place du défenseur Mario Hermoso pour amener du surnombre offensif. L'international belge met peu de temps à s'illustrer puisque sa frappe déviée est stoppée d'une manchette par Tomáš Vaclík. Face à cette pirouette tactique, Lopetegui répond par l'offensive au moment où Youssef En-Nesyri remplace Suso pour passer à une attaque avec deux pointes offensives. Mais dans les faits, l'Atlético reste l'équipe la plus dangereuse et Diego Costa, fraîchement entré en jeu, manque le cadre de peu. Sous une tension permanente, Séville bombe le torse et garde son avance sur l'Atlético. Désormais, direction l'Europe.