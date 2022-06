Robert Lewandowski serait pisté par le PSG

AEC

Le Real et le Barça bientôt unis contre le PSG et ses subtilisations de dernière minute ?Désireux de quitter le Bayern Munich et proche du FC Barcelone, Robert Lewandowski serait dans les petits papiers du PSG, selon une information de L'Équipe . Le nom de l'attaquant polonais aurait été évoqué lors d'une réunion avec Luis Campos, nouveau « conseiller football » du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif évoque un intérêt de longue date de la part du club parisien, mais qui s'est toujours soldé par un non catégorique de la part de la direction bavaroise. Si celle-ci maintient toujours son envie de garder son attaquant phare, lui a publiquement révélé ses envies de départ, ayant déclaré que sonPour autant, le dossier est loin d'être simple pour le PSG, puisque Robert Lewandowski est la priorité du FC Barcelone. Le quotidien catalan Sport révélait d'ailleurs ce samedi les montants de l'accord entre le clubet l'international polonais. Le PSG bénéficie tout de même d'un avantage de taille : si le Barça est prêt à casser sa tirelire pour faire signer Lewy, avec une indemnité à 32 millions d'euros pour un salaire de 12 millions d'euros nets par an, les finances du club ne permettent pas encore de conclure l'affaire. Malgré ses pertes estimées entre 200 et 300 millions d'euros, le PSG lui, pourrait se permettre une nouvelle folie, dans un contexte d'assouplissement du fair-play financier.Un transfert à Paris lui coûterait moins cher en crème solaire.