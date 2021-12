Rennes démolit Saint-Étienne, triplé de Martin Terrier

111

Saint-Étienne (4-4-2) : Green - Maçon, Nadé, Moukoudi, Kolodziejczak - Nordin, Boudebouz, Camara, Aouchiche - Krasso, Khazri. Entraîneur : Puel.



Rennes (4-4-2) : Gomis - Assignon, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Martin, Majer - Terrier, Laborde. Entraîneur : Génésio.

Le retour du Vert complètement vide en Ligue 1.La belle série de quatre matchs sans défaite - dont deux victoires-, Saint-Étienne est retombé dans ses travers à domicile et a concédé son troisième revers de rang en championnat où il garde son statut de lanterne rouge. La faute à un Stade rennais toujours aussi cohérent qui s'est repris suite à sa contre-performance contre Lille (avec, déjà, un succès sur Lorient), et à un Terrier en forme. L'attaquant a en effet signé un triplé, qui a vu le jour en l'espace de 48 minutes : plat du pied validé par la VAR sur un service de Majer à la 23, madjer (sur un centre de... Majer) à la 28et magnifique frappe enroulée dans la lucarne à la 48de Majer !). Pour ne rien arranger côté ASSE, Maçon a également marqué contre son camp juste avant la pause en déviant malencontreusement une tentative d'Assignon.Pourtant, les locaux avaient plutôt bien débuté la rencontre avec plusieurs occasions pour Krasso ou Aouchiche et un but refusé à Khazri pour hors-jeu. Le Tunisien aurait aussi pu réduire la marque, en fin de première période. Mais au lieu de ça, l'impressionnant Majer est sorti de sa boîte et a créé des différences décisives malgré deux tirs repoussés par Green. En deuxième mi-temps, les Bretons se sont amusés et ont obligé le portier à sortir plusieurs arrêts (quand il n'était pas suppléé par son poteau). Finalement, le malheureux gardien a dû s'incliner une cinquième et dernière fois devant Ugochukwu (17 ans).Le passeur décisif ? Laborde, pas pour rien non plus dans la belle deuxième place au classement de son équipe.