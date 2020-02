En écopant d'un carton jaune lors de la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (2-1), Thomas Meunier et Marco Verratti vont devoir laisser leur place pour la manche retour. Et cela tombe bien, les absents de ce mardi soir sont prêts à en découdre. Et notamment le trio Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Julian Draxler.

Icardi, l'échauffement le plus long

Draxler, la haine du BvB dans le sang

Le Paris Saint-Germain le sait mieux que quiconque, un huitième de finale se joue en deux matchs. Et non seulement sur une rencontre aller. Et pour une fois, ceci est une bonne chose pour les Parisiens qui sont totalement passés à côté de l’évènement au Signal Iduna Park face à Dortmund (2-1). À l’image de Presnel Kimpembe au coup de sifflet final, le PSG est désormais focus sur le retour au Parc des Princes le 11 mars prochain. Un match qui se jouera sans Thomas Meunier et Marco Verratti, l’Italien ayant eu l’intelligence de prendre un carton jaune pour contestation dans les derniers instants afin de ponctuer une prestation qui était pourtant parfaite jusque-là. Et vu la performance réalisée par les Parisiens ce mardi soir, il y a fort à parier que Meunier et Verratti ne seront pas les seuls à être sur le banc au retour.Finalement, le grand gagnant de la soirée parisienne est probablement Mauro Icardi. Remplaçant surprise au coup d’envoi, l’Argentin est sorti de son banc pendant la mi-temps pour s’échauffer. En vain puisque l’ancien buteur de l’Inter n’est jamais entré sur la pelouse, Thomas Tuchel ayant décidé de ne faire qu’un changement. Alors oui, Mauro Icardi est en délicatesse puisqu'il n’a marqué "que" deux pions en 9 matchs depuis le 12 janvier dernier. Mais c’est oublier le début de saison de l’Argentin qui plantait à chaque ballon touché. Que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions où il est, avec Kylian Mbappé, le meilleur buteur du PSG avec 5 réalisations. Et vu le caractère du bougre, il paraît assez logique qu’il n’a pas dû apprécier être à l’échauffement pendant 45 minutes et voir un petit jeune de 19 ans mettre Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe dans sa poche. Mauro Icardi, et dans une moindre mesure Edinson Cavani, ont désormais trois semaines pour retrouver la confiance face au but et venir rappeler à Erling Braut Håland qu’il n’est encore qu’un rookie qui est là pour apprendre des plus grands numéros 9.Mais Mauro Icardi n’est pas le seul qui va devoir refaire un plein de confiance avant le match retour. Avec la suspension de Thomas Meunier, et la blessure de Colin Dagba, le poste de latéral droit devrait se retrouver dans les pieds de Thilo Kehrer, qui retrouve petit à petit de la confiance après avoir entamé la chute du Paris Saint-Germain il y a un an face à Manchester United en huitième de finale retour de C1. Pour remplacer Marco Verratti, Thomas Tuchel a, là, plusieurs options. Ander Herrera ? Peu probable. Cela se joue donc entre Leandro Paredes et Julian Draxler. Deux hommes qui auront la bave aux lèvres et qui n’auront qu’une idée en tête : briser Dortmund. Paredes parce que c’est dans sa nature de se bagarrer - ce qui a clairement manqué à Paris ce mardi soir - et il paraît évident qu’il a passé 90 minutes à jeter des assiettes depuis le balcon de son appartement parisien et à mettre des coups de pied dans des chaises pour passer sa colère.De l’autre côté, il y a Julian Draxler. Si ses dernières rencontres expliquent sa mise au banc, il n’y a qu’à se pencher sur ses déclarations pour comprendre qu’il faut que l’Allemand soit sur le terrain. Car qui d’autre qu’un joueur qui a grandi à Schalke 04 dans la haine du BvB ( «» ) souhaiterait tout donner pour inscrire le pion de l'élimination du Borussia ? À moins que Thomas Tuchel tente le coup de la jeunesse avec Tanguy Kouassi. Ne reste plus qu’à trouver le remplacement de Neymar qui a encore trois semaines pour se blesser et ainsi assister à l’anniversaire de sa sœur.