Paulo Fonseca futur entraîneur du LOSC ?

Un petit tour et puis s'en va ?Après une saison mitigée sur le banc du LOSC, Gourvennec serait sur le point d'être remplacé à la tête du club nordiste. Celui qui trouvait avoir été « enterré avant de démarrer » pourrait bien voir Paulo Fonseca lui piquer sa place dans les prochains jours. Selon les informations de RMC Sport, la direction lilloise a accéléré les négociations avec le technicien portugais, au point de lui proposer un contrat de deux ans.De son côté, le fameux journaliste Fabrizio Romano affirme que l'arrivée de Fonseca à Lille. Quoi qu'il en soit, la situation devrait se décanter très prochainement puisque Olivier Létang et Sylvain Armand souhaitent régler le dossier du prochain entraîneur avant le 1juillet, date de la reprise de l'entraînement. Passé par de nombreux clubs portugais, Fonseca s'était surtout fait connaître au Shakhtar Donetsk entre 2016 et 2019 avant de prendre les rênes de la Roma jusqu'en 2021.Rudi Garcia et maintenant Paulo Fonseca, l'AS Roma et le LOSC ne se cachent même plus pour se faire des passes décisives.