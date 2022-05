Le Pau FC change de logo

HMO

Image d'illustration : © Pau Football Club

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pau neuve.Déjà assuré d’être maintenu en Ligue 2, le Pau FC a dévoilé ce jeudi un nouveau logo. Finis le jaune pale et le bleu ciel, désormais ce sera bleu froid et or. Un écusson rond façon Toulouse et Manchester City remplace l’ancien. On peut y voir les Pyrénées, deux vaches et un paon qui réalise sa meilleure roue. Moderne, mais loin d'être aussi désastreux que beaucoup de nouveaux logos.Et le recrutement de Nicolas Pallois, c'est pour quand ?