Paris doit-il passer à la défense à trois ?

Avec les arrivées de Sergio Ramos et d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, le club de la capitale pourrait être tenté de passer à la défense à trois. Un système qui présenterait plusieurs avantages sur le plan offensif comme défensif. Pourtant, Mauricio Pochettino ne semble pas partant pour changer son fusil d'épaule.

Une véritable concurrence derrière

La tentation du ménage à trois

Marquinhos à un poste hybride ?

Par Steven Oliveira

Lors d’un recrutement, il y a toujours deux périodes. La première, très courte, est celle de l’excitation qui voit le club se réjouir de l’arrivée du joueur et les supporters partager cette joie. Ou alors exprimer leur colère, c’est selon. Puis la seconde, plus longue, est celle de l’adaptation. Et cette fois-ci, elle concerne l’entraîneur. Comment ce dernier va-t-il intégrer sa nouvelle recrue à son équipe ? Va-t-il devoir changer de système ? Autant de questions que les supporters se posent aussi, en attendant que la saison débute et que les premiers éléments de réponses finissent par tomber. Au Paris Saint-Germain, le recrutement de Sergio Ramos n’a pas échappé à cette règle. La question est maintenant de savoir si Mauricio Pochettino compte garder sa défense à quatre et mettre l’Espagnol en concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos, ou s'il va transformer son système pour passer à trois derrière. Le renfort d'Achraf Hakimi, excellent dans un rôle de piston droit, aurait pu pousser le technicien argentin à choisir la deuxième option. Si les premiers matchs de préparation, disputés sans les trois centraux, n'ont pas indiqué de grand changement, l'idée d'une défense à trois doit trotter dans la tête de Pochettino.Au regard de son effectif, le Paris Saint-Germain pourrait très bien évoluer dans un système à trois derrière, avec Achraf Hakimi et Juan Bernat - voir Ángel Di María - en pistons. D’autant plus que Sergio Ramos, qui pourrait alors être le libéro dans ce schéma, a déjà évolué quelques fois dans ce dispositif au Real Madrid la saison dernière. Pour Alain Casanova, qui a souvent fait jouer ses équipes dans une défense à trois, cela ne fait aucun doute que le trio Marquinhos-Kimpembe-Ramos pourrait être efficace aligné ensemble : «Pour autant, l’ancien coach du Téfécé prévient : un schéma à trois défenseurs ne s’improvise pas et se travaille. «, prévient Alain Casanova avant de prendre l’exemple du dernier Euro.» Difficile de savoir si Pochettino travaillera cette défense à trois lorsque Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos seront tous les trois de retour à l’entraînement. Mais une chose est sûre, l’entraîneur argentin ne l'a jamais testé depuis le début de la préparation. Et l’arrivée de Sergio Ramos semble davantage répondre à un besoin de renforcer un secteur à la dérive lorsque Marquinhos ou Kimpembe manquait à l’appel. Au point de faire jouer Danilo en défense centrale.Pourtant, le Paris Saint-Germain aurait plusieurs bonnes raisons de tenter l’expérience du 3-4-3 (avec Wijnaldum-Verratti au milieu et un trio Di Maria-Mbappé-Neymar) ou du 3-5-2 (avec Neymar en meneur de jeu). Déjà au niveau de la relance. «, confirme Alain Casanova.» Vu la qualité technique du trio défensif, cela peut effectivement devenir problématique pour l’adversaire.D’un point de vue défensif, aussi, le PSG pourrait y gagner. «, continue l’ancien coach toulousain.» Là encore, cela pourrait éviter au PSG de prendre des buts sur des contre-attaques comme face à Manchester City en demi-finale de Ligue des champions la saison dernière.Reste le fameux casse-tête au moment d'aborder les premières échéances en Ligue des champions qu'aucun joueur, encore moins de cette trempe, n'aime vivre sur le banc de touche. À l'automne, Pochettino sera bien obligé de faire un choix entre Ramos, Marquinhos et Kimpembe pour former un duo en charnière. À moins qu’il ne reprenne une tactique bien connue de Thomas Tuchel : celle du Brésilien en milieu défensif. Le PSG pourrait alors évoluer dans un système hybride qui évoluerait en fonction des phases avec et sans ballon. Pour Alain Casanova, Marquinhos n'aurait aucun mal à renfiler ce costume dans les grands rendez-vous. «, estime-t-il.» En voilà une belle idée pour éviter à Pochettino de choisir entre ses trois défenseurs.