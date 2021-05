Paris calme Lens et inquiète Lille

Sans totalement maîtriser, le PSG a su profiter de deux erreurs défensives de Medina pour prendre le meilleur sur un Lens méritant (2-1). Un succès qui permet aux équipiers de Neymar et Marquinhos, buteurs, de reprendre temporairement le fauteuil de leader à Lille. Mais aussi de mettre fin à l'invincibilité des Sang et Or, entreprenants jusqu'au bout.

Neymar, tête froide

Faríñez, gant chaud

PSG (4-2-3-1) : Navas - Dagba (Kehrer, 19e), Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye (Verratti, 60e) - Sarabia (Herrera, 60e), Neymar (Rafinha, 90e+2), Draxler (Kean (90e+2) - Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Lens (3-5-2) : Faríñez - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Cahuzac (Sotoca, 69e), Doucouré (Mauricio, 76e), Fofana, Michelin - Ganago (Banza, 69e), Kalimuendo (Kakuta, 69e). Entraîneur : Franck Haise.

On a les défauts de ses qualités, paraît-il. Cet adage, le RC Lens et Facundo Medina l'incarnent cette saison à la perfection. Joueurs, les Sang et Or et l'Argentin le sont. Parfois trop. Illustration à la 33minute de ce PSG-Lens au sommet, où l'internationalcoupe un ballon de Danilo à trente mètres de sa cage, mais juge bon de se l'emmener au lieu de le bazarder, malgré une densité folle de Parisiens au mètre carré. Sanction immédiate : contré par Draxler, le défenseur artésien voit médusé Neymar filer au but et ajuster Faríñez. Et mettre, après 33 minutes mitigées, le club de la capitale sur la voie d'un succès (2-1) qui lui permet de reprendre provisoirement les commandes de la Ligue 1. Et de laver l'affront du match aller.Plus qu'une revanche à prendre, Paris avait un lièvre, le LOSC, à pousser temporairement hors de son terrier. Un impératif bien intégré par Gueye, qui chauffe dès la 61seconde les gants de Faríñez au sortir d'un bon jaillissement. Et par Icardi, dont la madjer est déviée en corner par le pied de Fortes (6), et son enroulé un peu trop enlevé (13). Fidèle à ses principes, Lens tâche dès que possible de sortir et de jouer. Des intentions qui passent le plus souvent par les pieds de Ganago, très remuant, et de Clauss. Auteur d'entrée d'un centre chaud dégagé en catastrophe par Danilo, le latéral n'est d'ailleurs pas loin d'offrir l'ouverture du score à Medina, d'un coup francque l'Argentin ne peut qu'effleurer (18).Danilo, lui, ne loupe pas la galette de Neymar, mais son coup de boule est écarté sur sa ligne par Faríñez (24). Tout heureux de voir Icardi dévisser du gauche au point de penalty (26), l'habituelle doublure de Jean-Louis Leca (forfait) ne peut toutefois que constater les dégâts lorsque le Ney le fixe, ouvre son pied et crache sa frustration, née de deux duels musclés avec Medina et Fortes. Musclé, le Vénézuélien l'est aussi sur cette reprise de Sarabia, parfaitement décalé de la tête par Icardi (39). De quoi permettre au Racing de continuer à croire à un improbable exploit.Espoir renforcé avant la pause par ce tir de Kalimuendo en angle fermé repoussé par Navas, ce pétard de Clauss à côté (42) et ce scud du gauche de Fofana dans le petit filet (44) ; et au retour des vestiaires par ce centre de Clauss repris à l'arrachée par Kalimuendo (52), ou ce contre initié et conclu par Fortes, trop mollement toutefois pour inquiéter Navas (57). En théorie douché juste avant l'heure de jeu quand Marquinhos, lâché par Medina sur un corner de Neymar, claque un copier-coller du but inscrit contre City mercredi, cet espoir ne met que deux minutes à renaître côté lensois. Le temps pour Ganago, en embuscade sur une reprise loupée de Kalimuendo, de fusiller Navas du gauche à bout portantD'autant que Faríñez se détend parfaitement pour dévier sur le poteau un coup franc de Neymar (67). Sauvé ensuite par Medina, auteur d'un tacle de mort de faim devant Draxler (71), et porté par un Fofana en mode Yaya Touré, Lens peut croire en son étoile. Haise, qui sort cinq offensifs du banc et finit avec Sotoca en relayeur et Jean en latéral gauche, en semble persuadé. Mais l'audace du technicien artésien et la pression finale de ses hommes ne paient pas, la faute à un PSG qui ferme les vannes et fait parler sa maîtrise technique dans le dernier quart d'heure. À défaut de plier l'affaire, Icardi étant signalé hors jeu (84) et Jérôme Brisard ne sanctionnant pas ce retour illicite de Clauss sur Neymar, les hommes de Mauricio Pochettino mettent donc fin à la série lensoise de 13 matchs sans défaite en championnat, en même temps qu'ils mettent le LOSC à deux points. Au moins pour quelques heures.