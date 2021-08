Onaiwu sauve Toulouse face à VA, Nîmes et Caen se neutralisent

128

Le Téfécé est inarrêtable. Ce samedi, les Toulousains ont enchaîné une cinquième victoire consécutive face à Valenciennes au Stadium (1-0). Si la partie a été moins spectaculaire que la saison passée (5-4 pour VA), les deux équipes ont montré beaucoup de déchet et de nervosité. Les Nordistes ont gâché quelques opportunités, notamment Gaëtan Robail, qui a trouvé le poteau en début de match, et Mathieu Debuchy, auteur d'un lob astucieux, mais au-dessus.De leur côté, les Violets ont mis du temps à véritablement entrer dans le match, mais ont piqué juste avant le retour aux vestiaires. Sur un énième corner de Branco Van den Boomen, l'international japonais Ado Onaiwu s'est élevé plus haut que tout le monde pour débloquer le tableau d'affichage une semaine après avoir ouvert son compteur en France en égalisant à Dijon (2-4) . Légèrement mieux en seconde période, le VAFC n'est pas parvenu à égaliser, Maxime Dupé se montrant impérial devant Robail et Cuffaut, le héros de la saison passée . Mais comme lors des rencontres précédentes, les Toulousains ont su faire le dos rond pour tenir l'avantage au score. Un avantage définitif, qui permet à Toulouse, leader, de prendre quatre points d'avance sur Nîmes.Car un peu plus à l'est, les Crocos n'ont pu faire mieux qu'un match nul aux Costières face à Caen (0-0). Dans une rencontre au rythme assez faible durant laquelle les deux équipes ont cruellement manqué de précision (trois tirs cadrés), les gardiens ont eu peu de travail à effectuer mais l'ont fait remarquablement, à l'image de Per Kristian Bråtveit, auteur d'un arrêt réflexe sur sa ligne devant Benjamin Jeannot.Au retour des vestiaires, les Nîmois ont touché le poteau mais ne sont pas parvenus à débloquer le score. Privés de leur sniper Alexandre Mendy (cinq buts sur les cinq premières journées dont un triplé en ouverture contre Rodez), les Caennais ont peiné à trouver de la profondeur et de la réussite sur coup de pieds arrêtés, mais ne repartent pas en Normandie les mains vides. Finalement, ce score de 0-0 (le premier nul de Malherbe cette saison) permet à Nîmes et Caen de respectivement truster les deuxième et quatrième rangs, en attendant les rencontres du soir.