On était à l'arrivée de Boumé Sama, qui a marché de Marseille à Paris pour voir Messi

Attention, se lancer un défi devant tout le monde peut s'apparenter à un jeu dangereux. Alors que Lionel Messi est annoncé en partance vers le PSG, le YouTubeur Boumé Sama, qui ne croit pas à sa venue, assure que si l'Argentin rallie la capitale, il marchera de Marseille à Paris en conduite de balle. Un défi fou achevé ce mercredi après plus de 500 kilomètres de marche en huit étapes. Nous étions au Parc des Princes pour l'arrivée du héros du jour.

2

Je fais Marseille-Paris en conduite de balle pour venir le voir jouer au Parc. https://t.co/H2BLn79B7y — Boumé さま ?? (@BoumeSama) August 5, 2021

« Au départ, tout est parti sur un coup de tête. Au bout d'un moment je me retrouve face à moi-même, est-ce que j'assume ce que j'ai dit ? »

Tweet fou, top départ

« On est passés dans une forêt noire, sombre. On ne voyait plus rien, on était collés l'un à l'autre et on avançait à tous petits pas. »

« Le deuxième jour, j'ai pensé abandonner »

Un immense ????? à toi, @BoumeSama ! ❤️?Pari relevé haut la main ! ??? pic.twitter.com/BFzQnETjxs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2021

Par Tom Binet

Tous propos recueillis par TB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Allongé sur le tapis rouge qui mène à l'entrée du Parc des Princes, au pied du poster géant de Lionel Messi, Boumé Sama peut souffler. Le YouTubeur de 27 ans, fan de longue date du Paris Saint-Germain, vient de réussir son défi : rallier Marseille à Paris à pied, accompagné de son ami Axel et de son ballon, qui ne quitte pas ses pieds. Après huit jours d'efforts et «» , les deux compères peuvent profiter du petit comité venu les accueillir et multiplier les photos devant l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Sans oublier le passage obligé par la boutique du club pour s'offrir le maillot du nouveau n°30 des Rouge et Bleu, en espérant se le faire dédicacer.L'aventure a débuté il y a une douzaine de jours déjà, au beau milieu des rumeurs envoyant laau PSG après l'échec de sa prolongation à Barcelone. Boumé Sama promet alors que si l'Argentin venait à rejoindre la capitale, il marcherait de Marseille à Paris balle au pied. «, retrace l'intéressé, adossé aux barrières attenantes au stade.Quand il comprend que le transfert va bien aboutir, le Francilien met le cap au sud. «, détaille-t-il, soulagé d'avoir choisi Marseille dans son moment de folie.» Accompagné de son compère Axel et encouragé via les réseaux sociaux, le voilà donc lancé dans l'aventure. «» Pour les nuits, ce sera sous la tente, après s'être lavés comme ils peuvent.Fatigue, douleurs, galères sur la route : les difficultés ne tardent pas à arriver au fil du chemin. Arrivés près de Valence après deux jours de marche, les deux hommes ne sont pas loin de jeter l'éponge. «» , reprend Boumé Sama. La solution miracle ne tarde pourtant pas à arriver : les deux compères sont retrouvés par Yanis, fan de la chaîne YouTube. Ce dernier leur propose de les suivre en voiture et de prendre en charge le matériel. Axel et Boumé peuvent poursuivre leur longue route et trouvent des occupations pour passer le temps. «Mais les difficultés sont loin d'être terminées, alors que se profile à l'horizon l'architecture inimitable du nouveau jardin de Léo Messi. «» , décrit Axel. Surtout que son compagnon de route décide de rajouter un peu de piment à la journée : «» , rigole un Boumé Sama qui s'est retrouvé au sol sur le coup. Voilà désormais les deux amis arrivés à destination, sourire aux lèvres après cette semaine complètement folle. Mais un peu en avance pour voir jouer le génial argentin, qui ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes avant le week-end du 12 septembre, contre Clermont. «» , assure-t-il. Le rendez-vous est pris.