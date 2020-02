Les noces à Rongier

Pour la première fois depuis son départ à Marseille l'été dernier, Valentin Rongier retrouve le FC Nantes, son club formateur, au Vélodrome samedi après-midi. En moins de six mois, le milieu de terrain a parfaitement réussi son intégration à l'OM. En attendant de pouvoir fêter son premier but.

Par Clément Gavard

Dans sa tête, Valentin Rongier s’imaginait peut-être devoir patienter jusqu’au 22 février pour remettre les pieds au Vélodrome, le maillot des Canaris sur les épaules. Le 3 septembre dernier, le mercato d’été vient de fermer ses portes, et les négociations entre l’OM et Nantes pour le transfert du milieu de terrain ont capoté. «, rembobinait le principal intéressé pouren novembre."Si vous voulez me retirer le brassard vis-à-vis du groupe, je comprendrai."» Il la prendra finalement pour faire ses adieux à ses désormais ex-coéquipiers après une journée interminable qui l’aura vu signer à Marseille en qualité de joker. Un soulagement et l’occasion pour le joueur de 25 ans, réputé comme un bon petit joueur de Ligue 1 au FCN, de donner un nouvel élan à sa carrière. Résultat, le Vélodrome est son nouveau jardin, et le peuple marseillais est déjà séduit. Un premier pari réussi.À Marseille, toutes les nouvelles têtes n’ont pourtant pas la chance d’être immédiatement adoptées par un public exigeant, mais Rongier connaît les mécanismes pour se mettre les supporters dans la poche : se rendre indispensable sur le terrain, bien sûr, mais aussi communiquer intelligemment devant les médias. Au Roazhon Park le mois dernier, il s’était arrêté pour féliciter son concurrent Kevin Strootman, auteur du but de la victoire contre Rennes, et compatir avec l’international néerlandais : «» L’amoureux du Thermomix sait caresser dans le sens du poil avec finesse, et ce n’est pas un hasard si les responsables de la communication à l’OM n’hésitent pas à l’envoyer en zone mixte après un match. Peu importe le résultat. Dans sa parka bleu marine, Rongier ressemble déjà à un joueur ayant compris les codes de sa nouvelle maison. Mieux, il ressemble à un futur capitaine. Ces dernières semaines, le milieu marseillais a vanté les mérites de Dimitri Payet, défendu Dario Benedetto ou encore soutenu les supporters phocéens après l’épisode à Geoffroy-Guichard.Et sur le terrain ? André Villas-Boas n’a pas mis longtemps à être conquis par les qualités du numéro 21. La preuve par les chiffres : depuis sa première titularisation le 29 septembre, Rongier a commencé toutes les rencontres de championnat, à l’exception de la réception de Toulouse récemment (17 sur 18). Positionné comme relayeur droit dans le 4-3-3 d’AVB, l’ancien Nantais étale toutes ses qualités (volume de jeu, pressing, conversation du ballon, justesse des passes...) et libère ses partenaires, à l’image de Morgan Sanson. «, se réjouissait le technicien portugais en décembre.» De quoi se faire une place en équipe de France dans les prochains mois ? Pas tout de suite.Après quatre premiers mois idylliques, Rongier est moins souverain en 2020. Dans le dur pour la première fois depuis le début de son aventure à l'OM - en témoignent ses prestations très moyennes contre Angers, Bordeaux ou Lille récemment -, le milieu de terrain n'a plus la même énergie qu'en fin d'année. «, jugeait-il après la défaite contre Lyon en Coupe de France la semaine dernière.» Un coup de moins bien, mais surtout une obsession : celle de marquer son premier but sous le maillot marseillais. À Lille, dimanche, Rongier a manqué l'occasion de briser une série de 28 matchs toutes compétitions confondues sans marquer en ne transformant pas son penalty face à Mike Maignan. Comme s'il tenait à pousser la comparaison avec son idole Marco Verratti jusqu'au bout., a confirmé Villas-Boas cette semaine.» Au moment de retrouver son club formateur au Vélodrome, Rongier se présente avec une sale statistique dénichée par: des 51 joueurs qui tentent le plus de frappes en Ligue 1, il est le seul à n'avoir marqué aucun but cette saison (34 tirs en 20 matchs). «, assumait-il en conférence de presse la semaine dernière.» Qui sait, le romantique Rongier attendait peut-être les retrouvailles avec son premier amour pour faire sauter cette dernière barrière.