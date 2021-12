Oldham critiqué pour avoir banni des supporters qui n’aimaient pas le dirigeant

ABC

On n'imagine pas si Kita faisait la même chose au FC Nantes.Le club d'Oldham Athletic a attiré l'attention d'une manière plutôt particulière. Récemment, le pays s'est tourné vers le club de League Two (D4), à cause du bannissement abusif pour trois ans subis par au moins trois supporters comme le rapporte le Manchester Evening News . Leur tort ? Avoir critiqué ouvertement le propriétaire du club et avoir incité d'autres supporters à faire de même. Bradley Knowles, un des trois bannis, a partagé la lettre qu'il a reçu de la part du club dans laquelle ce dernier stipule que ces messages desservent à la cause du club. Une pétition circule avec quasiment un millier de signatures pour réintroduire les trois supporters.Actuellement 23sur 24 de quatrième division, et en proie à de grosses difficultés financières, le club est interdit de recrutement et a surtout vu défiler dix coachs sur son banc en seulement quatre ans, dont Paul Scholes, Harry Kewell et dernièrement Sein Benachour. Autant dire que le propriétaire, Abdallah Lemsagam, est très loin de faire l'unanimité du côté d'Oldham.Et comme le fruit de tombe jamais loin de l'arbre, est-il nécessaire de préciser que le bonhomme a un temps collaboré avec le FC Nantes