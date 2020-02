Auteur d'un triplé à Nîmes, Darío Benedetto n'est pas un benêt

L'enfer des Costières ? Du petit lait pour Darío Benedetto, au paradis après y avoir signé ce vendredi soir son premier triplé en Europe. Un retour en force pour le tueur argentin, en proie aux doutes ces dernières semaines.

Qu'il semble loin, le temps où l'ancien buteur de Boca théorisait sur le poids des ballons de notre chère Ligue 1 pour expliquer son inefficacité. À Nîmes ce vendredi soir, Darío Benedetto a pris son pied. Et il n'est pas question ici de sa réaction d'après-match au micro de Paga, durant laquelle l'Argentin a eu la chance d'être traduit en direct par le grand pote de Thomas Tuchel. Si l'attaquant pouvait avoir le sourire à la sortie de ses 89 minutes disputées aux Costières pour sa première visite dans le Gard, c'est parce qu'il a frappé trois fois et sorti l'OM du pétrin (2-3) six jours après la cagade contre Nantes (1-3) Quand Paul Bernardoni dit «» , le portier n'est pas que dans le discours basique du footeux qui sort d'une défaite concédée : il est aussi dans le vrai. Car déclarer que la recrue estivale des Phocéens a été efficace serait à peine assez parlant. Il ne s'est mis en action qu'à trois reprises face à la cage du Benjamin Button des Crocos, et les ficelles ont frétillé à chaque fois. Le tout en faisant étalage de la palette du tueur, avec un triple style : l'appel parfait au second poteau pour attendre le caviar de Bouna Sarr d'abord, l'appel traître à la limite du hors-jeu et le lob de toute beauté comme à l'entrainement ensuite, l'instinct primaire dusur un cafouillage dans la surface enfin. L'OM avait sorti son étrange tunique bionique pour ce déplacement chez le voisin ? Le numéro 9 a activé le mode machine. Et alors que son compteur s'était grippé, le voilà qui passe la barre des dix pions pour son premier exercice dans l'élite française.Certes, ce Nîmes Olympique 18de Ligue 1 est une proie facile sur laquelle Josh Maja s'était déjà fait les griffes en décembre avec le même tarif . Mais cela va pouvoir rebooster un avant-centre qui n'a pas tenu sur la durée son bon rythme du début de saison, et qui n'a pas toujours figuré au top desces derniers temps. Alors que le soldat Valère Germain fait son job sans broncher sur les ailes olympiennes, l'occupant de l'axe marseillais a connu une violente gueule de bois à la suite du Jour de l'an - malgré la période faste pour son équipe - en ne trouvant le chemin des filets qu'une seule fois en 2020 avant ce vendredi (il y a deux semaines, lors de la victoire arrachée à Lille) . Samedi dernier au Vélodrome contre les Canaris, il était retombé dans ses travers à l'image de toute son équipe et n'avait pas existé face à la charnière Nicolas Pallois-Andrei Girotto. Sans compter un petit pépin au tendon d'achille, qui lui a fait manquer la réception de Toulouse (24journée).L'artificier de Berazategui doit trouver son second souffle et le recadrage que lui a fait André Villas-Boas à la suite d'une énième prestation insuffisante face à Sainté début février, révélé parce vendredi, était là pour en attester. C'est tout Marseille qui s'interroge, en fait, puisque le nom de M'Baye Niang commence déjà à circuler sur la Canebière en vue du prochain mercato estival : la quête du grantatakan continue, et c'est un message envoyé au joueur de 29 ans. Mais voilà : devant les Crocodiles, Benedetto est redevenu un attaquant qui fait peur. Et cette fois, c'est une réponse adressée à l'Olympique de Marseille.