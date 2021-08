Nîmes et Grenoble chantent, Nancy et Dunkerque grimacent

Vainqueur sur la pelouse de Dunkerque, Nîmes est le nouveau dauphin de Toulouse, alors que Sochaux manque l'opportunité de grimper sur le podium. En bas du classement, Grenoble a enfin marqué face à QRM, tandis que Nancy, de nouveau battu à Caen, continue de dégringoler.

La bonne opération de la soirée est pour le Nîmes Olympique, nouveau dauphin du TFC. Largement dominateurs, les hommes de Pascal Plancque prennent leur temps et la délivrance intervient à vingt minutes du terme, Benrahou libérant son équipe sur un caviar d'Eliasson. Le Suédois se charge en personne d'achever des Dunkerquois trop discrets dans le temps additionnel. Avec trois victoires et deux nuls, les Crocos démarrent bien cette cuvée 2021-2022.Le seul match de la soirée où les cartons rouges ont été plus nombreux que les buts. Alors que les Lionceaux avaient l'opportunité d'être les nouveaux dauphins de Toulouse, les Sochaliens sont tombés sur un os au stade de la Licorne. Malgré une nette domination en première période, Sochaux n'arrive pas à concrétiser et doit concéder son premier match nul de la saison, dans une rencontre où chaque équipe a vu rouge. Côté amiénois, ce point confirme les progrès entrevus la semaine dernière lors du succès face à Guingamp.Enfin ! Après quatre matchs sans avoir inscrit le moindre but, Grenoble s'est réveillé ce samedi pour sa première au stade des Alpes. Yoric Ravet, auteur de l'ouverture du score d'une balle piquée et d'une passe décisive pour Pickel, est le grand bonhomme de ce match. Ce réveil permet au GF38 de sortir de la zone rouge, alors que QRM cale après un bon début de saison.En difficulté à la maison depuis le début de la saison, Le Havre s'est fait plaisir face à Niort, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Si les Niortais se procurent les premières occasions, le HAC fait la différence par l'intermédiaire de Thiaré, auteur d'un doublé. L'attaquant sénégalais reprend d'abord une frappe de Boutaïb, avant de doubler la mise de la tête. Malgré une fin de match stressante à la suite de la réduction du score de Renel, Le Havre a su serrer les fesses. Avec ce premier succès de la saison au stade Océane, le HAC n'est plus maudit chez lui.Nancy continue sa chute libre. Les hommes de Daniel Stendel signent leur quatrième revers de la saison sur la pelouse de D'Ornano. Lancés par le cinquième pion de la saison d'Alexandre Mendy, les Caennais maîtrisent globalement leur sujet mais manquent de se faire surprendre sur l'ultime occasion du match, Rémy Riou réalisant un arrêt monstrueux devant Ciss. Malgré un léger mieux dans le contenu, Nancy n'avance toujours pas et reste bon dernier au classement.Le meilleur buteur du RAF est donc un défenseur. Intenable sur son côté droit, Buades s'est offert un doublé sur la pelouse de Valenciennes, qui avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score. Mais VA est plombé par l'exclusion de Dos Santos au bout de 30 minutes, qui précipite le calvaire des Nordistes. Malgré l'entrée de Mathieu Debuchy, Valenciennes craque complètement en seconde période et repart avec une valise bien lourde.Pau confirme à domicile le bon point obtenu à Nîmes la semaine dernière. Les Palois se sont montrés plus efficaces devant le but en crucifiant Bastia au meilleur des moments. Koffi trouve l'ouverture juste avant la pause et met fin à trois matchs sans marquer pour le club du Béarn, tandis qu'Assifuah met un nouveau coup de massue aux Corses. Complètement hors sujet, Bastia termine même cette soirée cauchemardesque à dix, après l'exclusion de Guidi, quelques minutes après son entrée.