Nice crucifie Bordeaux

Bordeaux (5-3-2) : Costil - Lacoux (Briand, 79e), Guilavogui, Marcelo, Ahmedhodžić, Mensah - Onana (Fransérgio, 88e), Dilrosun (Oudin, 72e), Adli - Niang (Mara, 72e), Hwang (Klidjé, 88e). Entraîneur : David Guion.



Nice (4-4-2) : Benítez - Daniliuc (Lotomba, 86e), Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Brahimi, 64e), Thuram, Rosario (Lemina, 72e), Kluivert (Stengs, 72e)- Dolberg (Gouiri, 64e), Delort. Entraîneur : Christophe Galtier.

Pas de miracle à Bordeaux.Contrairement au week-end dernier, les Girondins n'ont pas encaissé une ribambelle de buts ce dimanche après-midi, mais ils ont tout de même perdu face à Nice à la maison (0-1). Les Aiglons ont longtemps dominé les débats de manière assez stérile, sans parvenir à conclure. Dès le début de la rencontre, Costil est coupable d’une première maladresse, mais son copain Mensah empêche Dolberg d'ouvrir le score. Dix minutes plus tard, Ahmedhodžić a lui aussi offert une occasion sur un plateau aux Azuréens, mais Delort a vu Marcelo contrer sa tentative. Nice se crée des situations tout en manquant de justesse dans les derniers gestes pendant que Bordeaux, très limité techniquement, peine à se montrer dangereux.Les hommes de Galtier tentent d'appuyer sur le champignon au retour des vestiaires : Bard croise trop son tir, puis Costil claque la tête de Thuram à l'heure de jeu. Les Marine et Blanc se mettent à rêver d'une deuxièmecette saison. Seulement, une remise involontaire de Lacoux profite à Delort, en embuscade pour tromper Costil de près. Un coup de pot pour mettre le Gym sur orbite, mais également pour réveiller les Bordelais, se mettant enfin à essayer de jouer au foot. Les locaux ont des situations pour revenir (Hwang) et hurlent au penalty pour une potentielle faute de Todibo sur Onana, en vain. Dans une fin de match pesante, Nice manque de faire le break, Delort loupant sa tête plongeante et Lotomba touchant le poteau de Costil dans le temps additionnel. À six jours de la finale de Coupe de France contre Nantes, les Aiglons restent dans la course à la troisième place en championnat.Qu'est-ce qui peut sauver les Girondins ?