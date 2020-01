Nantes prépare un grand hommage à Emiliano Sala

1

À l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche 17h au stade de la Beaujoire, la direction, les joueurs, les supporters et le Club dans son ensemble rendront un hommage à la mémoire d’Emiliano Sala, tragiquement disparu il y a un an.https://t.co/YLq2UXNNOZ — FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2020

Émotion.Tout juste un an après la disparition tragique d'Emiliano Sala, le FC Nantes annonce ce dimanche dans un communiqué , qu'un grand hommage sera rendu à l'attaquant le week-end prochain lors de la réception de Bordeaux, où est également passé Sala. Les Canaris troqueront notamment leur habituel maillot jaune et vert contre une tunique qui s'inspirera des couleurs de l'Argentine, pays d'origine de Sala, et qui sera dévoilée ce mardi. Le club précise que l'intégralité des bénéfices liés aux ventes de ces maillots seront reversés aux deux clubs formateurs du joueur, à savoir le Club San Martín de Progreso et le Proyecto Crecer.Une bâche avec son portrait sera également installée dans le rond central pour l'échauffement, et un magazine sera distribué dans le stade avec les témoignages d'anciens joueurs ou entraîneurs qui l'ont côtoyé. En avant-match, des photos et vidéos du buteur tourneront sur les écrans géants du stade, avant qu'un tifo ne soit déployé dans les tribunes de la Beaujoire lors de l'entrée des joueurs, qui se fera quant à elle sans musique, pour laisser raisonner les chants à la gloire de l'Argentin. Enfin, une minute d'applaudissements sera respectée juste avant le coup d'envoi.Tu nous manques Emi.