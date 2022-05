Montpellier annonce le départ de cinq joueurs

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le vide-grenier du MHSC a commencé.Deux jours après la fin de saison très difficile du MHSC (12 points pris en 2022, pire bilan en Ligue 1), le club ne perd pas de temps pour annoncer les premiers partants. Prêtés, le défenseur central Matheus Thuler (Flamengo) et l’attaquant Nicholas Gioacchini (Caen) sont renvoyés à l'expéditeur. Le Brésilien a joué 18 matchs sous le maillot héraultais, l’Américain en a disputé 31 et a délivré trois passes décisives.Trois joueurs en fin de contrat ne seront plus à Montpellier la saison prochaine non plus. Arrivé de Niort en 2017, Junior Sambia, avec ses 162 matchs au MHSC, ne sera pas conservé. Pas plus qu'Ambroise Oyongo et Mihailo Ristić.Ils ne quittent pas Montpellier en héros.