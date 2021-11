Mondial 2022 : Les dix équipes africaines qualifiées pour les barrages

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Poules, tours préliminaires, barrages... Vous êtes perdus sur les qualifiés africains pour la prochaine Coupe du monde ? On fait le récap.Malgré sa forte densité de pays postulants à une place au Qatar, la zone Afrique ne pourra envoyer que cinq représentants de son continent au Mondial. Ceux-ci obtiendront leur billet après avoir passé le troisième et dernier tour de qualification qui se jouera sous forme de match aller-retour. Et ça tombe bien, on connaît depuis hier la liste des dix participants à ces barrages : l'Algérie , le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie, qui vont désormais se battre pour les cinq tickets pour la Coupe du monde.Pour le tirage au sort, qui aura lieu le 18 décembre prochain, ces dix équipes seront départagées en deux pots. Le premier pot comporte l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, alors que le deuxième pot contient le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo. Les barrages se tiendront ensuite dans le courant du mois de mars prochain.On notera également les absences de la Côte d'Ivoire , du Gabon, de l'Afrique du Sud ou encore du Togo.