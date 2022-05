Monaco et Tchouaméni torpillent le LOSC

Grâce à un doublé d'Aurélien Tchouaméni, l'AS Monaco poursuit son insatiable quête d'Europe en enchaînant un huitième succès de suite en Ligue 1 sur la pelouse d'un LOSC malade (2-1). Entre l'OM, Rennes et Monaco, la lutte pour la C1 va faire rage.

Aurélien, une chanson !

Tchouaméni, who else ?

| 1⃣ - 2⃣ | #LOSCASMEt si Aurélien Tchouaméni était le nouveau prince monégasque ? Les buts de la victoire de l'@AS_Monaco sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/hs2x8MduC5 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 6, 2022

Lille (4-4-2) : Jardim - Djaló (Bradarić, 87e), Fonte, Botman, Celik - Gudmundsson (Zhegrova, 56e), Andre, Onana, Bamba (Lihadji, 90e) - Weah, David (Gomes, 56e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Monaco (4-4-2) : Nübel - Caio Henrique, Badiashile, Maripán, Aguilar - Vanderson, Fofana, Tchouaméni - Golovine (Jakobs, 56e) - Volland (Jean Lucas, 81e), Ben Yedder (Boadu, 66e). Entraîneur : Philippe Clement.

Les semaines passent, et les candidats au podium doivent intérieurement tous se dire la même chose : l’AS Monaco finira ce marathon troisième, voire mieux. Ce vendredi soir à Lille, l’ASM n’a pas brillé à proprement parler, mais face à ce Lille-là, ça a suffi pour enchaîner un huitième succès de rang en Ligue 1. Dans le Nord, le Rocher s’en est remis à deux coups de canon de son étoile de mer, Aurélien Tchouaméni, pour refaire boire la tasse à un LOSC qui n’attend plus que le top départ pour partir en vacances.Ce Lille-Monaco aurait dû être une affiche de gala, un immanquable de ce sprint final entre deux formations en quête d’un avenir européen. Problème : la crise sportive qui couve au LOSC depuis la mi-mars et la prise en grippe de Jocelyn Gourvennec par une partie du public lillois a fait basculer la soirée dans l’absurde. Insultes, karaoké, banderoles équivoques, on en oublierait presque alors que l’entame du match lilloise est plutôt de bonne facture. Plutôt tranchants, les Dogues font passer quelques frissons à l’ASM, mais les conclusions de Jonathan David ou de Timothy Weah sont décevantes. Un peu à l’étroit dans son pull bordeaux, Philippe Clement bouillonne, car les siens n’y sont pas.Ce n’est qu’une question de temps pour que la mine fermée de l’ancien coach du FC Bruges ne se transforme en sourire. Alors que la mi-temps se profile et qu’un supporter déguisé en Brice de Nice se lance dans une série de paquito, Wissam Ben Yedder en profite pour percuter côté droit. L’intelligente remise en retrait de l’international français atterrit dans les pattes d’Aurélien Tchouaméni qui efface Benjamin André, puis fusille Léo Jardim. Un crachin de sifflets s’écrase sur Pierre-Mauroy, Lille baisse la tête.Mais n’abandonne pas pour autant. Peu après le retour des vestiaires, Gourvennec lance Angel Gomes et Edon Zhegrova pour redonner du jus à une attaque qui en manque tant. Le jeune Anglais, rarement à la hauteur des attentes depuis son arrivée dans le Nord, va avoir le mérite de vendre un peu de rêve aux 39 000 spectateurs du soir. Sur une remise inspirée de Jonathan Bamba, Gomes s’en va en solo placer un bel enroulé pour égaliser après l’heure de jeuD’un coup, Pierre Mauroy retrouve un brin de fierté, pousse derrière son équipe, voit Zeki Celik manquer le cadre d’un rien à vingt-cinq mètres. Avant une nouvelle punition de Tchouaméni, qui éclabousse l’enceinte nordiste de son talent d’un tir poteau rentrant qui éteint les quelques braises tout juste rallumées. La douche est glacée, comme s’il était écrit que Lille n’aurait plus le droit au bonheur. À l’inverse, Monaco fonce vers un été radieux et une saison 2022-2023 à la table des grands du Vieux Continent.