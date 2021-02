Miguel Ángel Nadal : « Il manque un peu de tout à ce Barça »

Ancien défenseur central du FC Barcelone (297 matchs) et de l'équipe d'Espagne (62 sélections), Miguel Ángel Nadal a observé le huitième de finale aller de C1 entre le Barça et le Paris Saint-Germain d'un œil avisé. Le vainqueur du trophée en 1992 a logiquement trouvé son ancien club inférieur au PSG dans beaucoup de domaines. Entretien sans gueule de bois, même s'il a été réalisé quelques minutes après l'élimination de son neveu Rafael en quarts de finale de l'Open d'Australie.

« Il y a des postes stratégiques sur un terrain, et je trouve que certains joueurs du Barça sont là depuis trop d’années. »

« La meilleure solution pour empêcher Mbappé d’être dangereux, c’était de garder le ballon. Les pertes de balle rapides du Barça étaient du pain béni pour un joueur comme lui. Défendre en un contre un face à lui, actuellement, c’est impossible. »

Avec cette période de pandémie, tu imagines bien que j’étais posé dans mon canapé. J’ai pu me prendre un moment pour le regarder en solo devant la télé. Le Barça est arrivé dans ce match avec un bon capital confiance après sa série positive en Liga. Sur les derniers matchs, on a senti l’équipe plus unie, et les joueurs savaient que l’adversaire allait être difficile à battre. Pour être franc, il y avait l’espoir d’assister à un scénario différent de celui que nous avons vu. Nous avons assisté à une démonstration de supériorité globale du PSG, même si de son côté, le Barça n’a pas réalisé un match catastrophique non plus. La différence s’est faite sur le potentiel individuel et collectif de chaque équipe, et à ce niveau-là, Paris était indéniablement plus fort.Je ne suis pas du genre à beaucoup manger le soir, mais je suis encore moins du genre à avoir l’estomac noué à cause d’un résultat lié à un match de football. Je vois le football comme un spectacle, et que ce soit une défaite ou une victoire, il faut l’accepter et relativiser.Nous avons pu admirer l’immense joueur qu’est Kylian Mbappé , mais j’ai aussi constaté que d’autres joueurs du PSG étaient très complets. Ils aspirent clairement à gagner la Ligue des champions. Paris possède un excellent bloc équipe sur le plan technique et physique. Du côté du Barça, les individualités n’ont pas su faire la différence. J’ai vu une première période plutôt équilibrée, mais après le retour des vestiaires, Paris est devenu souverain dans l’aspect physique, et leurs contres ont été décisifs. Le système tactique du Paris de Pochettino offrait beaucoup plus de garanties.Oui. C’est révélateur de la physionomie du match, car même en première période, le Barça aurait dû temporiser dans certaines phases pour éviter de gaspiller son énergie à laisser son adversaire dicter le jeu. Plus tu perds le ballon, plus les efforts pour le récupérer te coûtent cher. Et plus le temps passait, plus Paris savait comment faire mal au Barça dès la récupération du ballon. Pour éviter ce type de situation, le Barça aurait dû mieux lire le jeu de son adversaire dès le départ du match.Il manque un peu de tout à ce Barça. La saison dernière n’a pas été une réussite pour le club, le manque de repos avant la reprise n’a pas aidé à ce que les organismes se renforcent au mieux. Aujourd’hui, le constat semble clair : le Barça est capable de performer contre des adversaires du championnat espagnol, mais dès que le niveau s’élève comme hier soir face à Paris, l’équipe plafonne. Que manque-t-il ? Sans doute de l’exigence au quotidien, mais aussi de la qualité. Il y a des postes stratégiques sur un terrain, et je trouve que certains joueurs du Barça sont là depuis trop d’années.Non. Je vois une situation bien différente de 2017, et même s’il est important pour les joueurs de toujours y croire, cela reste très difficile à imaginer. Pour l’honneur, ce serait déjà une bonne chose de gagner à Paris.Je les trouve meilleurs que par le passé, on voit bien qu’ils travaillent pour s’améliorer. Griezmann s’intègre de plus en plus dans l’équipe, et Dembélé reste quoi qu’on en dise un joueur très spécifique. Avec sa qualité de dribbles, il est capable de faire la différence et amener une forme de déséquilibre offensif. J’apprécie son profil, mais il doit être capable d’élever son exigence envers lui-même pour maintenir le Barça parmi les meilleures équipes, car le club compte énormément sur lui.Il a manqué du caractère à l’équipe d'une manière générale. Défensivement, il est clair que le Barça doit s’améliorer, car ce type de sanction peut se répéter en cas de performance similaire au match retour. Dans ce secteur, le club a connu de nombreuses indisponibilités avec Umtiti ou Piqué plus récemment. Faire confiance à des défenseurs du centre de formation pour de telles rencontres, cela nécessite un temps d’adaptation. Il faut attendre que certains joueurs mûrissent davantage.La meilleure solution pour empêcher Mbappé d’être dangereux, c’était de garder le ballon. Les pertes de balle rapides du Barça étaient du pain béni pour un joueur comme lui. La vitesse, la puissance, la technique et le réalisme de ce joueur font qu’il est très difficile à stopper dès qu’il prend possession du ballon. Défendre en un contre un face à lui, actuellement, c’est impossible.Oui, je l’ai vu. C’est amusant, car là aussi, je dirais que la défaite de Rafa est due à une réelle baisse de forme physique pendant la rencontre. Il menait deux sets à rien, tout se passait bien, et puis son adversaire est revenu au moment où il a commencé à sentir la fatigue arriver. Il faut l’accepter, cela fait partie du sport.Il fait beau là où je suis, et nous pouvons quand même sortir prendre l’air, alors profitons de ces petits plaisirs de la vie !