Michu : « Haaland est déjà l’un des meilleurs footballeurs du monde »

Lorsqu'il était ado, Erling Haaland ne rêvait pas de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Non, son idole, c'était Miguel Pérez Cuesta dit "Michu". À l'occasion de la sortie du numéro 186 de « So Foot » , qui consacre sa Une à la pépite norvégienne, découvrez l'entretien complet avec l'ancien goleador de Swansea et du Napoli, aujourd'hui directeur sportif du club de Burgos en Espagne.

1

Vous avez été surpris de voir que Haaland vous considère comme l'un de ses modèles ?

« Il n’a que 20 ans et il est déjà à un niveau que je n’ai jamais pu atteindre durant toute ma carrière. »

Il vous a précisé en quoi vous l’inspirez ?

« Il baisse la tête et court, on a l’impression de voir un troupeau de buffles débouler, personne ne peut l’arrêter. »

Propos recueillis par Aquiles Furlone

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui. J’ai été un peu surpris d’apprendre qu’il me prenait pour modèle quand il était enfant.Oui, nous sommes en contact. Nous discutons par le biais des réseaux sociaux mais nous n’avons pas encore eu l’occasion de nous rencontrer. Lorsque la pandémie sera derrière nous, j’espère me rendre à Dortmund pour visiter la ville, le stade et bien évidemment rencontrer Erling.Non, nous n’avons jamais discuté de cela dans nos différents échanges. Mais en lisant ses interviews, j’ai compris qu’il a commencé à m’observer en Angleterre puisque son père y jouait et que lui y a grandi. Nous sommes tous les deux attaquants, grands et gauchers. Je pense qu’en grandissant, il a gardé cette image en lui.Il est un bien meilleur joueur que moi, c’est déjà l’un des meilleurs footballeurs du monde. Après, comme je l’ai évoqué, c’est sûr que le fait d’être attaquants, grands et gauchers nous rapproche. C’est un joueur qui va marquer son époque, c’est indéniable, chose que moi je n’ai pas faite (rires). Il n’a que 20 ans et il est déjà à un niveau que je n’ai jamais pu atteindre durant toute ma carrière, en sachant qu’il va encore progresser.En très peu de choses (rires). Peut-être sur le fait que nous sommes gauchers. D’un autre côté, et sans prétention, je pense que l’une de mes qualités était la finition en une touche ou en un contrôle. Lui c’est un « tueur » et ce que j’aime le plus chez lui, c’est sa vitesse et l’envie qu’il met sur le terrain. Tu le vois jouer et tu ressens directement cette envie. Quand tu le vois célébrer le but de Marco Reus sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (défaite 2-1 de Dortmund, ndlr), tu as l’impression que c’est le but de sa vie, alors que ce n’est même pas lui qui marque. Donc je pense que cette envie fera la différence, c’est le détail qui l’emmènera encore plus haut.Il a des qualités dans chaque registre que demande le poste mais son jeune âge fait qu’il a une marge de progression. Il est jeune et n’a donc pas encore atteint la plénitude de son talent, il deviendra un footballeur encore plus complet.Oui, je pense que oui. En espérant que les blessures le laissent tranquille. Il a une envie incroyable sur le terrain malgré sa jeunesse, il doit encore continuer à travailler sur ses qualités mais celles qu’il a déjà, il ne les perdra jamais. Il a une vitesse exceptionnelle, son allure sera toujours la même et le talent, n’en parlons pas. Mais quand je le regarde, je vois surtout un garçon qui veut dévorer le monde et qui est en train de le faire petit à petit.Ce ne sont pas vraiment des éléments concrets à améliorer mais plus des choses qui viendront avec l’âge. Évidemment, avec le temps qui passe, un footballeur mûrit et Haaland s’améliorera au fil des années en se perfectionnant et en vivant des moments clés qui lui feront accumuler de l’expérience. Je pense à une Coupe du monde ou une finale de Ligue des champions. En imaginant qu’un footballeur atteigne son meilleur niveau à 27 ou 28 ans, il reste donc environ sept ans à Erling pour encore s’améliorer. Durant ces années, il continuera donc de progresser et accumuler de l’expérience. Il marquera son époque. Cela étant, ce sont ses différents entraîneurs qui verront et lui diront ce qui doit être corrigé. Il n’y a que celui qui le voit au quotidien qui sera capable de lui dire quel mouvement améliorer par exemple.Honnêtement, j’aime beaucoup le Borussia Dortmund. C'est un club qui démontre toujours un excellent travail mais également une capacité à toujours avoir des joueurs de qualité et réaliser d’excellents transferts. Oui, il est vrai que les qualités mises en avant par Haaland sont celles d’un joueur de niveau finale de Ligue des champions ou champion national et que le Borussia Dortmund n’en est pas encore là. En championnat, ils font face au Bayern Munich, qui sera encore champion cette année, et en Ligue des champions, le niveau est élevé et c’est encore plus compliqué. Cependant, lui réalise une saison magnifique et le BVB reste malgré tout une grande équipe. Je comprends également que l’on dise que Haaland doit jouer dans une équipe du Top 5 mondial, au vu de ce qu’il démontre.Peu importe, car les excellents joueurs sont capables d’évoluer n’importe où. Je pense que la Premier League comme la Liga, au vu de ses qualités d’attaquant, le rendront terriblement fort. On peut dire la même chose pour des équipes comme le Bayern Munich, Manchester City, le Barça, le Real Madrid ou la Juventus. Je connais très bien la Premier League et la Liga et je peux vous assurer que dans ces deux championnats, il s’adaptera très bien. Quand tu joues dans une équipe avec d’excellents joueurs, tu deviens meilleur à ton tour.Je n’ai jamais vu sa chambre (rires) mais dans le cas où il y garderait des posters de moi, ça serait vraiment un honneur et une fierté puisque c’est un joueur fantastique. Je regarde quasiment tous ses matchs et je suis toujours content pour lui. Je le redis : ce qui m’impressionne le plus, c’est sa façon de célébrer les buts de son équipe et l’envie qu’il a de tout arracher tant pour progresser que face aux défenseurs adverses. Qu’un joueur comme lui ait des photos de moi dans sa chambre, ça serait une fierté immense. Haaland et Mbappé seront les meilleurs attaquant d’Europe dans les prochaines années.Pour moi, ils sont différents. Haaland est plus un numéro 9. Kylian peut également jouer à ce poste mais je le vois plus comme un ailier dans une attaque à trois. Haaland est plus un attaquant axial. Leurs qualités, soit tu les as, soit tu ne les as pas et malheureusement, moi c’est la vitesse qui me manquait. Personne ne peut les arrêter quand ils démarrent. On a l’impression que Mbappé ne touche pas le sol quand il court mais il a un physique moins imposant que celui de Haaland et ce dernier a une vitesse impressionnante au vu de son gabarit et de son allure. Il baisse la tête et court, on a l’impression de voir un troupeau de buffles débouler, personne ne peut l’arrêter. Ce sont deux footballeurs extraordinaires.C’est moi qui devrais le copier (rires), il a déjà tout. C’est un joueur extraordinaire et il est beaucoup plus fort que moi mais à choisir, je pense que je lui donnerai ma capacité à marquer de la tête.Oui. Par le peu de contacts que j’ai avec lui, il me donne également cette impression. Il est bien entouré par son père et dispose d’une famille très soudée. Il n’a que 20 ans et laisse clairement transparaitre qu’il veut devenir le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il va réussir à le faire.