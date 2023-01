Mercato : Arsenal accueille Leandro Trossard

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard — Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec plusieurs concurrents à ses trousses pour le titre, Arsenal se renforce.Comme attendu, l'ailier de 28 ans Leandro Trossard quitte Brighton et signe à Arsenal pour un contrat longue durée. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé, mais on parle d’une somme de 31 millions d’euros. Doublé par Chelsea pour enrôler le jeune Ukrainien Mykhaylo Mudryk , l’équipe londonienne s’est dirigée vers l’ancien joueur de Genk, et rend la pareille à l’Olympique de Marseille qui était très intéressé pour s’attacher ses services.Taclé il y a quelques jours par Roberto De Zerbi, son entraîneur d’alors aux, qui n’aimait pas son comportement, l’international belge obtient enfin le bon de sortie qu’il espérait tant. En trois ans et demi dans la ville côtière du Sussex de l’Est, l’homme aux 24 sélections avec les Diables rouges aura inscrit 25 buts en 121 apparitions sous le maillot bleu et blanc.Espérons pour Leandro qu’il ne soit pas Trossard pour gagner sa place dans le onze descette saison.