Mbappé, cent pour sang

Auteur d’un doublé lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (2-4), Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à planter 100 buts en Ligue 1. Le compte est bon.

Big-up à Djib'

Mbappé vote à gauche

Par Steven Oliveira

Il paraît que les premiers ballons donnent le ton d’un match. Kylian Mbappé a, en tout cas contre Lyon, donné raison à cette théorie si chère aux entraîneurs de district. Trouvé sur son couloir gauche, le champion du monde français a rappelé à Marcelo qu’il avait plus de chance que lui de gagner une médaille d’or olympique au 100 mètres avant de délivrer un amour de centre du gauche pour Moïse Kean. Et si l’attaquant italien a vu sa frappe repoussée par Anthony Lopes, Kylian Mbappé a donné le ton de son match. Une rencontre qui le verra profiter d’un rebond offensif pour ouvrir le score d’une jolie frappe croisée du gauche, avant de faire à nouveau parler sa vitesse pour s’offrir un doublé en toute sérénité. Entre-temps, l’ancien buteur de Monaco, qui a fait vivre un cauchemar aux défenseurs adverses, a aussi servi de leurre sur le coup franc de Di María qui termine au fond des filets. Bref, un match plein. Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé sort le grand jeu face à l’Olympique lyonnais, sa deuxième victime favorite derrière Dijon. Il y a notamment eu ce quadruplé en 14 minutes en octobre 2018 , ou encore ce triplé en demi-finales de Coupe de France la saison dernière . Au total, cela fait 11 buts contre l’OL pour le frère adoptif de Jirès Kembo Ekoko. Pour voir un autre joueur en marquer autant contre les Rhodaniens, il faut remonter aux années 1970 et filer du côté de Bastia où Claude Papi en avait planté 15.En attendant de faire mieux que le footballeur corse du siècle, Kylian Mbappé peut se consoler avec un record qui va être dur à aller chercher : celui du plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 100 buts en Ligue 1. Car oui, à 22 ans et 91 jours, Kyky a déjà planté 100 buts en Ligue 1 (16 avec Monaco, 84 avec Paris) après seulement 140 matchs disputés. Le natif du 19arrondissement parisien fait ainsi mieux que Hervé Revelli qui, lui, a dû attendre ses 23 ans et 153 jours pour atteindre ce chiffre que Djibril Cissé n’a jamais réussi à obtenir.Finalement, ce match contre Lyon est dans la lignée des dernières sorties de Kylian Mbappé, qui a marqué 16 buts lors de ses 13 dernières titularisations, dont un triplé à Barcelone ou encore un doublé contre Lille en Coupe de France. Rare couac de son année 2021, ce match contre Nantes où, outre le fait d’avoir offert un but aux Canaris sur une passe dans l’axe manquée, il n’a jamais su se montrer réellement dangereux. La différence entre le match contre Lyon et Nantes ? Le positionnement de Mbappé, aligné dans l’axe face aux coéquipiers de Nicolas Pallois. Un poste de numéro 9 dans lequel le champion du monde n’a jamais vraiment réussi à s’épanouir lorsqu'il n’est pas accompagné d’Icardi ou de Kean à ses côtés. Sur son couloir gauche, Mbappé peut alors faire du Mbappé, à savoir cavaler dans le dos des défenseurs. Ce qui ne l’empêche pas de renifler l’axe de temps en temps, comme sur son deuxième but face à l’OL. D’ailleurs, Mauricio Pochettino a confié en conférence de presse que le principal intéressé préférait évoluer dans son couloir gauche :Et ce ne sont pas ses dernières sorties qui vont prouver le contraire.