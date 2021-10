Maxence Prévot, un Lionceau bien dans sa cage

Gardien de la meilleure défense de Ligue 2, Maxence Prévot n'est allé chercher le ballon au fond de ses filets qu'à six reprises en douze journées. Des bases solides sur lesquelles Sochaux, deuxième à un point du leader toulousain, peut s'appuyer pour construire et lorgner sur la montée. Un rêve partagé par le portier, déterminé à marcher dans les pas de son idole Teddy Richert.

Capitaine et capo

« La première fois que j'ai rencontré Teddy Richert, c’était à l’arbre de Noël du club. C’était assez impressionnant de me retrouver face à lui, j’étais intimidé. »

Successeur story

Une Coupe de France en 2007. Une qualification européenne en 2011. Un record de 2368 rencontres dans l’élite détenu jusqu’en 2016. Un passé glorieux, pas si lointain, avec lequel le FC Sochaux-Montbéliard espère renouer le plus vite possible. Depuis le traumatisme de leur relégation en 2014, les Doubistes ne sont jamais montés plus haut que la 7place, flirtant même dangereusement avec une descente en National en 2015-2016 (15) et 2018-2019 (16).Alors spectateur, Maxence Prévot est devenu acteur., assure-il. Une promesse absolument pas galvaudée quand on connaît le degré d’attachement du garçon à sa maison.Arrivé au FCSM en 2004, Maxence Prévot n’a jamais plus quitté le maillot jaune et bleu. Débuts avec la CFA en 2014, premier contrat pro en 2015, premiers matchs en 2016. Un aboutissement pour ce gamin né à Belfort et biberonné au FCSM par son paternel, qui lui a fait découvrir Bonal alors qu’il avait quatre ans seulement., se rappelle-t-il en souriant.Vainqueur de la Gambardella en 2015 contre l'OL de Mouctar Diakhaby, Maxwel Cornet et Romain Del Castillo, le gardien a très vite pris du poids en étant nommé capitaine à 21 ans. Une fierté, partagée localement., souligne Enzo, responsable de la Tribune Nord Sochaux.À tel point que la TNS lui avait proposé de prendre le mégaphone pendant une période d’indisponibilité pour blessure en 2019-2020., se remémore le gardien.Il avait ainsi rejoint la tribune en décembre 2019 contre Grenoble (1-1), puis en janvier 2020 face au Paris FC (1-1) . Pas sur le terrain, mais toujours parmi les siens., embraye Enzo.Propulsé titulaire avec la blessure d'Olivier Werner en 2016, il compte aujourd’hui 161 matchs sous le maillot doubiste. Numéro 16 dans le dos, comme Teddy Richert.Un exemple qu’il tâchait d’imiter quand il allait taper le ballon à la sortie de l’école avec son père, et dont il se rapproche rencontre après rencontre. Richert a représenté le FCSM à 376 reprises, mais Prévot a l’avenir devant lui, et l’envie.Encore plus en ce moment. La crinière luit de nouveau, c’est tout ce que demandent les Lionceaux.