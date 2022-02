Marc Pubill (Levante) interdit d'entrer en jeu à cause de la couleur de son caleçon

❌ Marc Pubill no pudo jugar ante el @Atleti ? ¡Por el color de su calzoncillo!? El cuarto árbitro consideró que el calzoncillo granate que llevaba podía confundirse con la camiseta rojiblanca y no le dejó saltar al campo? #PartidazoCOPE https://t.co/zuz6TMRscs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 17, 2022

Marc Pubis.Le quatrième arbitre du match de mercredi entre l'Atlético de Madrid et Levante (0-1) , Carlos Pérez Fernández, a empêché Marc Pubill de Levante de pénétrer sur le terrain parce qu'il portait un caleçon bordeaux sous son short, ce qui a amené son coéquipier Coke Andújar à entrer à sa place, rapporte la presse espagnole. Lorsque Pubill et son coéquipier Nikola Vukčević étaient prêts à entrer sur le terrain à la 85minute, Pérez a dit à Pubill qu'il ne pouvait pas entrer sur le terrain à cause de ses sous-vêtements, qui même à peine visibles, pouvaient être confondus avec le maillot rouge et blanc de l'Atletico Madrid.Bien que Pubill soit rapidement allé au vestiaire pour se changer, l'entraîneur de Levante, Alessio Lisci, a décidé de faire entrer Coke afin d'avoir immédiatement un défenseur supplémentaire dans les dernières minutes du match, alors que Levante menait 1-0. Un changement qui a finalement tardé, puisque le ballon n'est pas sorti. Coke et Vukčević sont entrés en jeu trois minutes plus tard, à la 88minute. Marc Pubill avait eu le temps de revenir, mais n’est pourtant pas entré en jeu.Heureusement, Levante a évité la déculotté.