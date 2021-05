Manchester United veut la petite cerise sur le petit gâteau

Laissée sur le carreau lors de l'Eurovision, sans le moindre point à l'arrivée, l'Angleterre a devant elle deux finales européennes pour se rappeler au bon souvenir du continent. Trois jours avant l'explication entre Manchester City et Chelsea en Ligue des champions, Manchester United défie Villarreal, ce soir, pour la finale de Ligue Europa. Favori désigné, le vice-champion national doit enfin concrétiser les progrès réalisés sous Ole Gunnar Solskjær. Histoire de rappeler, contrairement à la tendance des récentes années, que le Nord du Royaume n'est pas qu'un jardin sur lequel règnent Liverpool et Manchester City.

OGS comme GPS

Dépasser le grip espagnol

Le Gdańsk Stadium n'est pas vraiment le Camp Nou. Et la Ligue Europa n'est pas vraiment la Ligue des champions. Mais Ole Gunnar Solskjær reste Ole Gunnar Solskjær. Vingt-deux ans jour pour jour après l'incroyable finale arrachée au nez et à la barbe du Bayern, le Norvégien a troqué son maillot flanqué du 20 pour l'habit d'entraîneur numéro 1. Se présente l’occasion de mettre fin à quatre années sans trophée pour Manchester United, quatre années dans l'ombre de ses voisins Liverpool et City. L'occasion également, à un niveau plus personnel, d’écrire une autre page de son histoire dans le nord de l’Angleterre, en remportant son premier titre sur le banc desLa saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour le Norvégien, fortement contesté en fin d'année à cause d'une entame de championnat ratée (seulement deux victoires lors des six premiers matchs) et d'une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions. Des critiques beaucoup moins audibles maintenant que United est vice-champion d’Angleterre (ce qui n’était arrivé qu’une seule fois, en 2018, depuis le titre de 2013) et a franchi la barre des demi-finales, qui lui avait résisté en C3 et dans les deux coupes nationales en 2020, puis de nouveau en Carabao Cup cette année. La deuxième place de Premier League étant déjà assurée, Solskjær a pu se permettre de faire tourner dimanche contre Wolverhampton, pendant que Villarreal bataillait face au Real Madrid. Une aubaine pour les habituels remplaçants et pour les joueurs de la réserve, du repos pour Lindelöf, Pogba, Rashford et cie.Les feux sont presque intégralement au vert. Brillant lors dul’an dernier, Bruno Fernandes a mis la barre encore plus haut (18 buts et 12 passes décisives rien qu’en Premier League). Edinson Cavani a (re)trouvé son rythme de croisière en plantant neuf fois sur ses dix derniers matchs. À défaut d'avoir remporté la C1 avec le PSG, le Matador pourra, comme Zlatan Ibrahimović, décrocher la C3 avec MU. Seule ombre au tableau : le doute sur la présence du capitaine Harry Maguire, qui a manqué les quatre derniers matchs à cause d'une blessure à la cheville. L’international anglais ne serait pas de trop pour porter le plus lourd de tous les trophées de l’UEFA (15 kilos).Il s'agira de vaincre le signe indien, puisque les clubs espagnols ont pris l’habitude de tourmenter les. Leurs quatre dernières compétitions européennes ont pris fin contre un adversaire ibère : le Real Madrid en Supercoupe d'Europe 2017, le FC Séville en Ligue des champions en 2018, le Barça en 2019, et de nouveau Séville en Ligue Europa l’an passé. Des revers au goût amer. Les finales de Ligue Europa anglo-espagnoles ont d’ailleurs toujours tourné en faveur des pensionnaires de Liga, l'Atlético gagnant contre Fulham en 2010 et Séville face à Liverpool en 2016. Néanmoins, les Mancuniens ont déjà enterré la Real Sociedad en seizièmes et Grenade en quarts., clamait Solskjær la semaine passée.La passation de pouvoir entre City et United démarrera peut-être ce mercredi, jour anniversaire de la naissance de Sir Matt Busby. C’est écrit.