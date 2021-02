Manchester United plante neuf fois Southampton

110

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town2019 Southampton 0-9 Leicester City2021 Manchester United 9-0 SouthamptonRepeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

United (4-2-3-1) : De Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (Van de Beek, 46e) - McTominay, Fred - Rashford (James, 60e), B. Fernandes, Greenwood - Cavani (Martial, 46e).



Southampton (4-4-2) : McCarthy - Ramsey, Bednarek, Stephens, Bertrand - Djenepo (Tchaptchet, 78e), Ward-Prowse, Jankewitz Armstrong - Adams, Ings (Redmond, 70e).

D'une violence inouïe.C'est un massacre qui a eu lieu ce soir à Old Trafford entre Manchester United et Southampton (9-0). Après une défaite contre Sheffield (1-2) et un nul à l'Emirates (0-0), lesétaient intenables. Non contents d'avoir déjà concédé la plus lourde défaite à domicile de l'ère Premier League face à Leicester il y a un an et demi sur ce même score , less'inscrivent une nouvelle fois sur les tablettes, cette fois à l'extérieur, alors que United égale son propre record : le 9-0 infligé à Ipswich Town en mars 1995. La boucle est bouclée.Il faut dire qu'Alexandre Jankewitz, pour sa première titularisation en PL à 19 piges, n'a pas aidé les siens en prenant la porte après moins de deux minutes de jeu. Résultat, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær se sont lâchés au point d'avoir déjà plié le match à la pause, grâce à Aaron Wan-Bissaka (18), Marcus Rashord (25), le but contre son camp de Jan Bednarek (34) et Edinson Cavani (39). Tarif encore plus indécent en deuxième avec le doublé d'Anthony Martial (60et 90), Scott McTominay (71), Bruno Fernandes sur penalty (87) et Daniel James (90+3), Jan Bednarek ayant entretemps laissé Southampton à neuf (86).C'est con, avec cinq buts de plus, United rejoignait le leader City à la différence de buts.