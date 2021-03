Manchester City avale Wolverhampton au finish

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, Bernardo (Gündoğan, 82e), De Bruyne - Mahrez, Sterling, Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.



Wolverhampton (3-5-2) : Rui Patrício - Otto (Silva, 55e), Saïss, Coady, Hoever, Semedo - Neves (Otasowie, 90e), Moutinho, Dendoncker - Neto, Traoré. Entraîneur : Nuno Espirito Santos.

City sur son 21.Les matchs se suivent et les victoires s'enchaînent pour Manchester City. Le leader de la Premier League a aligné un 21succès de rang en disposant de Wolverhampton ce mardi (4-1). Malgré six changements dans le onze de départ par rapport à l'équipe victorieuse de West Ham samedi, lesont été fidèles à eux-mêmes en imposant rapidement leur tempo. Dépassée, la défense desa cédé sur un centre de Riyad Mahrez destiné à Raheem Sterling, qui a obligé Leander Dendoncker à marquer dans ses propres filets (1-0, 15). 25% de possession, aucun tir et aucun corner : Wolverhampton a fait le dos rond en première période. Et frappé lors de sa première tentative à l'heure de jeu.Un coup franc de João Moutinho déposé sur la tête de son capitaine Conor Coady a suffi pour remettre les visiteurs dans le match (1-1, 61). Revigorés, lesont davantage montré les crocs, sans toutefois mordre assez fort, à l'image d'Adama Traoré (68, 70). Omniprésent avec des parades décisives face à Sterling (2), Bernardo Silva (45+1), Kevin De Bruyne (51) ou Gabriel Jesus (65), puis bien heureux de voir Sterling toucher du bois (73), Rui Patrício a dû s'incliner face aux assauts répétés en fin de match, ajusté par un Jesus à l'affût (2-1, 80et 4-1, 90+5) et par Mahrez (90).Il y a maintenant autant d'écart entre City et son dauphin qu'entre le deuxième et le onzième.