L'électrostimulation, secret de CR7 ?

Pour faire de son corps une machine de guerre et entretenir ses abdominaux, Cristiano Ronaldo utilise des outils d'électrostimulation au prix non négligeable. Une technologie reposant sur des stimulations électriques, censés permettre de soulager certaines douleurs et d'optimiser la puissance de l'organisme en augmentant la masse musculaire. Exploitée par d'autres joueurs et clubs professionnels, cette méthode est-elle donc magique ou au contraire surestimée ?

Utilisé partout et tout le temps, vraiment ?

Renforcement musculaire, anti-douleur et récupération... limités

Propos recueillis par Florian Cadu, sauf mentions

Le gel dans les cheveux, les biscottos dans le polo et l'objet fétiche dans les mains. Pour promouvoir un nouvel appareil technologique, Cristiano Ronaldo ne change pas ses habitudes. Mais ses propos et ses poses, tenus dans cette publicité, paraissent un peu moins naturels que lorsqu'il s'exprime sur le terrain., assène carrément la star marketing en janvier 2019, au sujet d'un appareil d'électrostimulationqu'il tient entre ses doigts. Deux ans plus tard, le Portugais (re)vient au soutien de cet outil qui a évolué et qui se lance en France sous l'appellation SIXPAD., détaille Tristan Monod, chargé de communiquer sur la marque.Dans ses communiqués de presse, la marque japonaise annonce les objectifs de son engin dont les résultats seraientet étayés par deset. Rien que ça. Mais pourquoi pas, après tout ? Plus globalement, le sport par électrostimulation (EMS) représenterait. Ce genre de machines seraient-elles donc désormais indispensables aux sportifs de haut niveau comme les footballeurs professionnels, et omniprésentes dans les staffs de leurs clubs ? Et s'agit-il véritablement de produitsaux résultats aussi incroyables que certaines lignes peuvent le laisser suggérer ?En réalité, CR7 n'est pas le seul à être addict à l'électrostimulation. Son pote Karim Benzema en serait par exemple fan, au point que le média espagnola par le passé expliqué son changement de profil aujourd'hui hyperpar l'emploi régulier d'un gilet d'électrostimulation. Gilet dans lequel a aussi investi Ludovic Obraniak, afin de redessiner sa silhouette devenue(propos relayés par le site Girondins4Ever). En 2018, année où il évoluait au Paris Saint-Germain, David Luiz aurait également eu affaire à cette technique pour se remettre d'un claquage en moins de dix jours. Si bien que selon une étude datant de la même période, 13% des joueurs déclarent se laisser aller à des petites séances régulières d'EMS., renchérit Antoine Albert, ancien masseur-kinésithérapeute d'Angers. Avant de se faire un peu moins convaincant, au sujet de la fréquence d'utilisation de l'objet :, assène même son ancien collègue Antoine André, quant à lui toujours kiné au SCO.Tendance confirmée par Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre :Façon de dire que si un quintuple Ballon d’or et les plus grosses équipes du monde ou de France peuvent se concentrer sur ces utiles innovations, ces dernières ne sont pas non plus essentielles pour obtenir de bons résultats sportifs. Surtout vu leurs prix., appuie d'ailleurs le kinésithérapeute.Car il faut savoir, et c'est peut-être le plus important, que l'électrostimulation est un outil de complément aux effets limités bien que réels. Ou réels bien que limités, au choix. L'idée est de solliciter les muscles via des décharges électriques envoyés par l'outil au contact de la peau et à l'intensité variable (plus l'intensité est forte, plus la sollicitation sera puissante) pendant l'activité physique, afin de renforcer ces mêmes muscles., prévient Antoine André. Concernant les possibles douleurs dans le cas d'intensité trop poussée, l'Angevin précise :Autre bienfait, cependant secondaire dans le monde du foot et seulement sur le moment : l'effet antalgique., éclaire ainsi le kiné du SCO, qui parle également d'un soutien à la récupération (au moment. Au Havre, Olivier Rodríguez préconise lui aussi cette méthode pour optimiser la récupération :Dès lors, que conclure du cas Ronaldo ? Que ses tablettes de chocolat doivent leur existence à l'EMS comme il semble le prétendre, ou qu'il privilégie un autre usage de son, répond le prépa physique du HAC. De toute façon, pas sûr que l'attaquant de la Juventus souhaite offrir l'intégralité de ses secrets.