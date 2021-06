Mais qui es-tu, Konrad de la Fuente ?

L'OM tient enfin sa nouvelle recrue en la personne de Konrad de la Fuente. À 19 ans, l’international américain arrive du FC Barcelone, affublé d'un statut de « crack » assumé qu'il espère faire prospérer dans l'Hexagone. Le mystère plane cependant autour de ce bonhomme, qui ne dispose que d’une seule année au plus haut niveau et dont les supporters olympiens attendent déjà beaucoup.

Konrad de la Fontaine

Le pari marseillais

Par Adel Bentaha

Propos de Konrad de la Fuente et Pedro Macet tirés du Guardian, ceux de Marcel Sans tirés de Unimisión Noticias, ceux de Ronald Koeman et Javier García Pimienta tirés de conférences de presse.



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça y est, Konrad de la Fuente est officiellement marseillais. Débarquant sur la Canebière pour quatre ans et une indemnité estimée à 3,5 millions d’euros, l'ailier est attendu comme le nouveau « joueur frisson » du contingent phocéen., se réjouit Pablo Longoria.Un prestige qu’il faudra maintenant embellir, pour honorer un Vélodrome en quête de bonnes surprises.Le prénom d’un lieutenant-colonel prussien, le patronyme d’un acteur de télénovela, voilà en somme ce que l’on imagine en découvrant Konrad de la Fuente. C’est pourtant à Miami que le jeune ailier voit le jour, le 16 juillet 2001. Né de parents haïtiens, d’ascendance dominicaine (d'où cette consonance hispanique), Konrad commence leau bord des plages floridiennes., se souvient Pedro Marcet, l’un de ses premiers formateurs en Espagne. La chance sourit justement au jeune garçon à la fin de l'année 2010, puisque son père est muté au consulat d’Haïti à Barcelone. À l’image de Son Heung-min, que son paternel décrivait comme, De la Fuente voyage sur le Vieux Continent pour lancer ce parcours empli de certitudes et déjà programmé.En Catalogne, le petit Konrad foule les terrains synthétiques des meilleures académies locales : la Tecnofutbol et la Damm. Il impressionne les recruteurs par sa vitesse, et c’est finalement le FC Barcelone qui rafle la mise., raconte Marcel Sans, l’un de ses entraîneurs au Barça. Aux côtés d’Ansu Fati notamment, il gravit toutes les catégories jeunes du club, de l’Infantil B à l’équipe réserve. Cela aurait pourtant pu ne jamais arriver, la faute aux sanctions émises par la FIFA en 2015. Konrad - qui ne disposait pas encore de la nationalité espagnole - est en effet la victime collatérale du recrutement massif de joueurs mineurs. Sept adolescents seront dès lors contraints de quitter la Masia, mais pas De la Fuente, sauvé par le statut diplomatique de son père.Devenu indiscutable avec le Barça B en D3, Konrad participe activement aux campagnes de promotion en Segunda División. Il dispute notamment la quasi-intégralité de la saison 2019-2020, celle de la révélation. Les Catalans échoueront en finale de barrages d’accession, mais lese distinguera par ses deux buts en trois matchs de play-offs. Un bilan suffisant pour Ronald Koeman, fraîchement intronisé, qui tombe sous son charme. Au terme d’une rencontre amicale contre Gérone en septembre, le Batave se lâche :Installé dans un rôle d’ailier qu’il maîtrise idéalement, le joueur se montre ambitieux :Un avis clair, partagé par Pedro Marcet qui évoqueLes superlatifs ne manquent pas pour celui qui a démarré son aventure chez les grands la saison dernière. Trois matchs disputés sous les ordres de Koeman (seulement 36 minutes), d’abord en C1 sur les pelouses du Dynamo Kiev et Ferencváros, puis en Coupe d’Espagne face à Cornellà. Dans le même temps, il obtient sa première cape sous le maillot US contre le pays de Galles, avant de rentrer dans le dur. Le début d’année 2021 est effectivement plus compliqué. Il fait la navette entre le groupe professionnel et la B, et ses performances sont en baisse., affirmait Javier García Pimienta, son coach, au mois d’avril dernier.En fin de contrat à l’été 2022, il souhaite ainsi progresser et réclame du temps de jeu. Les offres alléchantes du Bayern Munich et de Dortmund ont longtemps laissé de marbre la direction barcelonaise, qui finira donc par céder aux sollicitations convaincantes de Longoria.Associé à Luis Henrique, Konrad aura désormais une sérieuse carte à jouer dans un secteur en renouvellement complet. Le départ acté de Florian Thauvin, celui annoncé de Nemanja Radonjić et dans une moindre mesure Saîf-Eddine Khaoui ouvrent le champ des possibles au pari De la Fuente, pour enfin mettre en avant la réussite américaine de Frank McCourt.