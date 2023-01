Lyon retombe déjà dans ses travers face à Clermont

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva - Mendes (Barcola, 90e+3), Caqueret (Aouar, 74e) - Tetê (Faivre, 74e), Cherki (Dembélé 73e), Toko-Ekambi - Lacazette (Reine-Adélaïde, 87e). Entraîneur : Laurent Blanc.



Clermont (3-4-2-1) : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier - Allevinah (Cham, 72e), Gastien, Magnin, Neto - Khaoui (Baiye, 90e), Rashani (Bela, 72e) - Andrić (Kyei, 81e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Nouvelle année, même soucis pour l'OL.Piégé par Clermont, ce dimanche après-midi au Groupama Stadium (0-1), l'Olympique lyonnais a concédé sa septième défaite de la saison et reste à distance des places européennes (sept points de retard avec un match de plus sur Rennes, cinquième). Face à une équipe mieux organisée que Brest , l'OL peine à trouver des décalages en début de rencontre et se retrouve même menacé sur un coup franc de Saîf-Eddine Khaoui détourné de la tête par Saël Kumbedi, mais le CSC est évité par la main ferme d'Anthony Lopes (18). Hormis un petit numéro de Tetê (34) et une grosse occasion pour Kumbedi (43), les Gones n'ont pratiquement rien à se mettre sous la dent en première période.Emmenés par un bon Rayan Cherki, les Rhodaniens haussent le ton au retour des vestiaires mais le manque de justesse dans le dernier geste leur coûte cher, d'autant que les Auvergnats - à l'image de belle frappe de Kommen Andrić (58) ne baissent pas les yeux et sentent qu'un coup est possible. À raison, puisqu'à quelques minutes de la fin du temps règlementaire, le CF63 obtient un penalty - consécutif à une main de Castello Lukeba - transformé avec sang-froid par Muhammed Cham, qui renvoie déjà l'OL dans ses doutes. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, Lacazette est sorti blessé en fin de rencontre.Le calice jusqu'à la lie pour Laurent Blanc.