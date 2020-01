Liverpool tremble et danse avec les Loups

120

Rui Patrício - Dendoncker, Coady, Saïss - Doherty, Moutinho (Gibbs-White, 87e), Neves, Jonny - Traoré, Jiménez, Neto (Jota, 77e). Entraîneur : Nuno Espiríto Santo.

Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (70e), Henderson, Wijnaldum - Salah (Origi, 86e), Firmino, Mané (Minamino, 33e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

L’histoire n’en finit plus de lui tendre un peu plus les bras. En clôture de la 24journée de Premier League ce jeudi soir, Liverpool a tremblé face à des loups affamés, mais a conforté son statut de leader intouchable en s’imposant à Wolverhampton (1-2) et est devenu, par la même occasion, la cinquième équipe dans l’histoire du football anglais après Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea et Huddersfield Town à atteindre la barre ébouriffante des quarante matchs d’affilée sans défaite dans l’élite. Vertigineux.Avec vingt-quatre points récoltés contre les membres du Top 6 cette saison, Nuno Espiríto Santo caressait le doux rêve d’être le premier à faire tomber l’ogre liverpuldien : «» Les intentions sont louables, mais lessont punis dès le premier corner des visiteurs. Toujours aussi précis, Alexander-Arnold claque sa dixième passe décisive sur le crâne de Henderson (0-1, 8). De quoi refréner d’entrée l’enthousiasme du Molineux Stadium, tout proche d’être de nouveau muet sans un sauvetage de Jonny devant Salah (18). À peine contrariés par une tête de Jonny qui passe tout près (11), lesmaîtrisent, à défaut de se montrer spectaculaires. Mais la sortie de Mané sur blessure, qui permet à Minamino d’étrenner son nouveau maillot en championnat, vient ternir un premier acte sans accroc.Coupable d'une perte de balle dont Salah ne profite pas à cause d'un Rui Patrício vigilant dès le retour des vestiaires (47), Adama Traoré se rattrape en provoquant continuellement sur son flanc droit. Et l'ancien Barcelonais au corps musculeux finit par se montrer décisif en déposant une offrande pour Jiménez (1-1, 51). Le premier but concédé par Liverpool dans l'élite depuis le 4 décembre dernier. Le duo mexicano-espagnol desest en feu, mais se heurte tour à tour à Alisson (65, 68). Moins inspirés qu'à l'accoutumée, Firmino (60, 82) et Salah (70) voient leur clinique efficacité leur échapper dans une partie incertaine. Jusqu'à une dernière fulgurance du Brésilien, cette fois imparable pour Rui Patrício (1-2, 84).Dixième succès à l'extérieur, quatorzième victoire consécutive en Premier League. La marche irrésistible desvers le titre continue.