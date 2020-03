Liverpool se rebiffe face à Bournemouth

26

Liverpool (4-3-3) : Adrián - Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold, Milner - Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain (Lallana, 81e) - Salah, Mané, Firmino (Origi, 90+2e). Entraîneur : Klopp.



Bournemouth (4-3-3) : Ramsdale - Cook (Simpson, 18e), Aké, Smith, Stacey - Lerma (Gosling, 80e), Cook, Billing - Wilson, Stanislas (Solanke, 68e), Fraser. Entraîneur : Howe.

Une victoire sans pourtant rassurer. Battu pour la première fois de la saison en Premier League le week-end dernier et éliminé par Chelsea en FA Cup cette semaine, Liverpool devait se ressaisir samedi à quelques jours de son huitième de finale retour de Ligue des champions face à l'Atlético. Mais fébriles, peu en confiance, et privés d'Alisson (blessé) et Robertson (laissé au repos), lescraquent d'entrée de jeu, quand Callum Wilson pousse Joe Gomez, avant de profiter d'une magnifique passe de Philip Billing pour punir Adrián (1-0, 8). Mais après une tête de Nathan Aké sur la barre transversale (10) et la sortie sur blessure du capitaine des visiteurs : Steve Cook, les joueurs de Klopp vont profiter des erreurs de Bournemouth pour les corriger.D'abord avant la demi-heure, moment choisi par le remplaçant de Cook pour offir l'égalisation au trident offensif dessuite à une sortie de base hasardeuse. Facile, Mohamed Salah marque son seizième pion de la saison (1-1, 25), et son huitième contre Bournemouth en Premier League. Puis sept minutes plus tard, grâce à Sadio Mané, tout heureux d'aller trucider Aaron Ramsdale après un face-à-face dont l'issue était connue d'avance (2-1, 32). En seconde période, alors que Liverpool continue de monopoliser le ballon, c'est bien James Milner qui sauve sur sa ligne une balle d'égalisation (61). Insuffisant car même si Liverpool n'arrive pas à mettre assez de rythme pour faire le break, et que Firmino n'a plus marqué à Anfield depuis près d'un an, Bournemouth ne revient pas au score, et redonne le sourir auxPeut mieux faire.