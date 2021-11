Liverpool enchaîne une cinquième victoire contre Porto

Liverpool (4-3-3) : Alisson - N. Williams, Matip, I. Konaté, Tsimikas (Robertson, 64e) - Oxlade-Chamberlain (Milner, 82e), Morton, Thiago (Henderson, 64e) - Salah (Fabinho, 72e), Minamino, Mané (Origi, 72e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Porto (4-4-2) : Diogo Costa - João Mário, Pepe (F. Cardoso, 25e), Mbemba, Sanusi - Otávio, M. Uribe (Grujić, 77e), S. Oliveira (Vitinha, 65e), Luis Díaz - Evanilson (T. Martínez, 77e), Taremi (F. Conceição, 65e). Entraîneur : Sérgio Conceição.

Inartables !Déjà assuré du leadership du groupe B, Liverpool a tenu son rang contre Porto (2-0), malgré une formation (légèrement) remaniée. Pourtant bien décidés à ne pas repartir bredouilles d'Anfield pour virer devant l'Atlético avant le duel décisif au Dragão pour la deuxième place dans deux semaines, lesdémarrent du bon pied. Matip le ressent rapidement, puisque sa déviation du bras manque de tromper Alisson (8). Pas toujours bien alignés, à l'image de Konaté, leslaissent Luis Díaz s'emmêler les pinceaux avec ses choix de riche, comme celui de décaler Otávio au lieu de conclure son face-à-face avec le portier brésilien du LFC (13).Le but de Salah annulé pour un hors-jeu millimétrique et peu évident (38) fait office de piqûre de rappel : Liverpool n'a même pas besoin d'être sur son trente et un pour faire la différence. Et après une frappe en pivot trop croisée par Uribe (50), Thiago Alcántara inscrit le but de la soirée d'une pure volée rasante consécutive à un coup franc repoussé. En déséquilibre, Oxlade-Chamberlain n'attrape pas le cadre (61) pour planter le deuxième clou ? Pas de problème, le pharaon maison Mohamed Salah laisse Uribe sur les fesses et décroise dans les dents de Diogo Costa. Un premier acte au petit trot et une accélération en seconde : Liverpool est reçu 15 sur 15.Mais que Porto se rassure : l'Atlético a perdu contre Milan, et un nul pourrait bien suffire face auxpour vivre un doux printemps aux grandes oreilles.