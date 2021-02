Lille éliminé par l'Ajax

Rapidement mené, le LOSC s'est bien battu contre l'Ajax Amsterdam en seizièmes de finale retour de Ligue Europa et a même réussi à égaliser. Mais sa volonté affichée n'a pas suffi pour se qualifier au tour suivant, en raison notamment de la défaite de l'aller.

La volonté française, l'efficacité hollandaise

Malgré Maignan, malgré le péno...

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Stekelenburg - Timber, Martínez, Rensch, Blind - Álvarez, Klaassen, Gravenberch (Kudus, 90e) - Antony (Brobbey, 55e), Tadić, Neres (Idrissi, 89e). Entraîneur : Erik ten Hag.



LOSC (4-4-2) : Maignan - Çelik (Pied, 61e), Djaló, Botman, Bradarić - Ikoné (Araújo, 62e), Sanches, Xeka (Soumaré, 70e), Bamba (David, 63e) - Yazıcı, Weah (Lihadji, 78e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Ils ont voulu, ils y ont cru... mais ils ont perdu (4-2, scores cumulés). L'espoir était là, la qualification à bout de (longs) bras... mais il y avait trop de pas. Après s'être incliné 2-1 à domicile en seizièmes de finale aller, Lille n'a pas réussi à rattraper son retard au retour. Malgré une vraie détermination, malgré de belles valeurs montrées dans l'esprit comme dans le jeu. Simplement plus fort, niveau football dans la première manche et en matière d'expérience dans la seconde, l'Ajax Amsterdam a donc éliminé le LOSC de la Ligue Europa en le battant à deux reprises sur le même score. Rien de volé, tant le spectacle proposé est parfois beau à regarder, mais le club français n'a pas à se cacher.Averti du danger que représente l'Ajax au vu du duel perdu dans le Nord, Lille démarre la bagarre à fond. Au bout de quelques minutes, Xeka se montre déjà. Au quart d'heure de jeu, Sanches rate le cadre. Si le dernier geste demeure imprécis, le LOSC semble tenir le bon bout... Sauf que contre toute attente, Klaassen ouvre le score d'une tête plongeante trouvé par Tadić. Dur à encaisser, pour les hommes de Galtier. Lesquels continuent toutefois de percuter, avec notamment une tentative de Weah qui lèche le poteau de Stekelenburg. De son côté, Maignan fait le boulot devant Rensch ou Neres pour que le suspense ne s'éteigne pas définitivement. Si bien qu'à la pause, la mission des Dogues est finalement toujours la même qu'au coup d'envoi : planter au moins deux fois, et ne pas prendre de but.Cependant, le temps presse pour les Français, et les 45 dernières minutes promettent par conséquent d'être mouvementées. Bamba allume la première mèche, éteinte par Stekelenburg, qui s'interpose également face à Weah. Maignan, lui, offre une petite frayeur à sa formation après une mésentente avec Bradarić pendant que Sanches s'essaye une nouvelle fois à une frappe de loin. Encore à côté... L'heure de jeu sonne alors, Çelik se blesse : voilà venu le temps des remplacements, côté lillois. Des changements qui ne modifient pas grand-chose et surtout pas le résultat, Yazıcı gâchant par exemple un coup franc bien placé. Visiblement fatigué, le LOSC s'en remet en fait à Maignan pour ne pas sombrer dans la fatalité : si Tadić foire son lob, c'est bien le gardien qui sauve son camp du break de Neres ou du doublé de Klaasen. N'empêche que le portier ne peut pas non plus faire trembler les filets de son confrère néerlandais, chose qui manque aux Dogues pour croire à la qualif'. Alors, David s'en va arracher un penalty sifflé grâce à la VAR et transformé par Yazıcı. 1-1, il reste une grosse dizaine de minutes à disputer. Pas suffisant pour prolonger la bataille au moins jusqu'à la prolongation, surtout que Neres trompe Maignan sur la fin à la suite d'une remise de Brobbey. Difficile à avaler, oui, mais il s'agit simplement du métier européen qui rentre. À la saison prochaine, à ce niveau ou à l'étage supérieur.