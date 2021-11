Les supporters de Caen se moquent des joueurs en détournant une chanson d’Orelsan

« Au fond, j’aime le Stade Malherbe, je ne sais pour quelle raison. Non seulement on ne fait que de perdre, mais en plus on perd a la maison. » Ça y est, @Orel_san a sa chanson des supporters du @SMCaen ! #SMCPFC @WeAreMalherbe #MNK pic.twitter.com/Z4Nkmh8w7d — Jean-Baptiste Marie (@jeanbatmarie) November 20, 2021

C’est clair et net, après la défaite samedi contre le Paris FC, les supporters caennais en avaient gros sur la patate. Alors, plutôt que de s’en prendre de manière virulente aux joueurs ou aux dirigeants, ils ont préféré sortir les flashs des téléphones et revisiter les paroles ded’Orelsan pour se moquer du club.Logique, puisque le rappeur était présent au stade à l’occasion de la sortie de son nouvel album. Un bel hommage, même si le Caennais aurait aimé autre chose., lâchait-il à La Chaîne L’Équipe.Pour la fête aussi, il faudra repasser. Défait 0-1 par le Paris FC, Caen n’a plus gagné depuis sept matchs et pointe à la quinzième place.Si la situation empire, on a hâte de voir la reprise ultra de