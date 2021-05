Les nommés pour les trophées UNFP sont connus

365

MDR

Oui, on peut être nommé au titre de meilleur joueur d'un championnat en loupant la moitié des matchs.Alors que la saison 2020-2021 de Ligue 1 va bientôt rendre son verdict, les nommés aux différents trophées UNFP - qui n'avaient pas eu lieu l'an dernier - ont été annoncés ce mardi matin. Premier choix qui risque de faire jaser, la présence de Neymar pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux côtés de Memphis Depay, Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et Burak Yılmaz. Pour le titre de meilleur entraîneur, Christophe Galtier est bien sûr là, accompagné par Rudi Garcia, Franck Haise, Niko Kovač et Christophe Pélissier. La lutte s'annonce féroce pour déterminer le meilleur gardien du championnat de France, entre Steve Mandanda, Anthony Lopes, Mike Maignan, Keylor Navas et Benjamin Lecomte.Pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1, on retrouve le Rennais Eduardo Camavinga, les Monégasques Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni, le Niçois Amine Gouiri et le Lyonnais Maxence Caqueret. En Ligue 2, le Troyen Laurent Batlles fera office de favori pour le titre de coach de l'année. Pour celui de meilleur joueur, un autre Troyen, Florian Tardieu, devra notamment batailler avec l'Auxerrois Mickaël Le Bihan.Que nous réservera Mbappé cette fois-ci ? Les paris sont ouverts.